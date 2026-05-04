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談話引護理之怒 卓揆：檢討考題非放水

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
行政院長卓榮泰（中）日前建議護理師國考「題目別出太難」，引發質疑。卓揆3日澄清，談話被斷章取義，改革並非「放水」，而是檢討考題是否過度艱深。圖為卓揆3日擊鼓慶祝牙醫師節活動。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（中）日前建議護理師國考「題目別出太難」，引發質疑。卓揆3日澄清，談話被斷章取義，改革並非「放水」，而是檢討考題是否過度艱深。圖為卓揆3日擊鼓慶祝牙醫師節活動。記者邱德祥／攝影

行政院長卓榮泰日前建議護理師國考「題目不要出太難、不要考專門技術」，被質疑「放水」，引發護理界炸鍋。卓揆昨說，談話被斷章取義，改革核心並非「放水」，而是檢討考題是否過度艱深或偏離臨床實務。不過，護理師護士公會表示，為使考試與臨床接軌，絕不支持國考題目變簡單，應透過教育補不足、改善工作環境。

卓榮泰昨說，他原意是「考題的合理檢討」，政府相關政策是整套，外界別從中間只取一段，而忽略前提；相關政策非降低專業門檻，而是透過制度性改革，擴大人力供給、改善職場環境，進一步留住人才。政府始終尊重、感謝護理人員，將持續精進人力政策，絕不會降低護理人員專業知識。

卓榮泰表示，自二○二四年起護理師國考由每年二次增加至三次，並盡量讓命題合理化，已收成效。二○二五年護理師考試合格人數突破八千人，顯示調整制度後有助於補充人力，也不會犧牲醫療品質。

衛福部長石崇良說，卓揆之前談話來自部分考生反映考試題目較艱澀。事實上，從考試及格率發現，有些職類及格率確實較低，才有全面性檢討想法，希望依核心職能來設計題目，避免過度艱深、刁鑽，反讓護理學系學生畢業後無法投入職場。

不過，護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴說，護理師考試重點在於核心技能，一旦放水讓人取得執照，臨床勝任力令人存疑，也可能對病人安全造成危害。

對於卓揆、石崇良的說法，陳麗琴說，「不尊重專業」，政府不應為了擴充人力，犧牲護理人員專業，同時也犧牲了病人安全。不論專科、技職或高教體系等畢業學生都需通過考試，以符合護理專業服務的需求，若有不足之處，應透過教育補不足，而不是降低考題難度。

「真正能留住護理人員的關鍵在於合理的薪資結構與職場環境。」陳麗琴說，全國卅一萬人領有護理師證照，僅十九萬人留在醫療場，即便降低考題難度招到人，整體環境若不改善，新人可能待不到兩個月又離職。

卓榮泰 護理師 考題 人力 薪資

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