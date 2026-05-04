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失智症政策缺整合 專家：立法刻不容緩

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
專家表示，目前與失智症相關的規範，散見於老人福利法、身心障礙者權益保障法與長期照顧服務法等，缺乏整體性與一致性。示意圖。圖／AI生成
專家表示，目前與失智症相關的規範，散見於老人福利法、身心障礙者權益保障法與長期照顧服務法等，缺乏整體性與一致性。示意圖。圖／AI生成

失智政策遲緩，跟不上失智人口增加速度。台灣失智症協會理事長徐文俊指出，失智症議題橫跨醫療、公共衛生、社會福利、警政、司法、金融等體系，例如失智者財產管理與詐騙防護，即牽涉警政與司法體系，因跨部會協調困難，顯示制定「失智症基本法」的迫切性。

徐文俊表示，目前與失智症相關的規範，散見於老人福利法、身心障礙者權益保障法與長期照顧服務法等，缺乏整體性與一致性，「去年一月就已提出失智症政策綱領三點○草案，但至今仍未公告。」

徐文俊說，失智症政策長期局限於照顧面向，但相關議題橫跨醫療、公共衛生、社會福利、警政、司法、金融體系，例如，預防與早期篩檢需仰賴衛生主管機關，社會參與則涉及內政與社福系統，失智者財產管理與詐騙防護，則牽涉警政、司法及金融等體系，現行在跨部會整合面臨挑戰，加上缺乏外部監督與法源依據，以致政策推動進度受限。

「失智症基本法為關鍵解方。」徐文俊說，透過基本法建立明確法律架構，由行政院層級統籌跨部會協調，避免政策再度延宕或碎片化，進而讓於社會大眾瞭解失智並非單純強化照護。

天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑表示，日本、韓國、美國與加拿大等國家皆已制定專法，台灣目前仍屬行政計畫，缺乏法律位階與強制力，成為推動的關鍵瓶頸，如果升格為國家級法規，執行一定更有效率。

陳俊佑表示，現行制度最大問題在於跨部會各做各的，例如失智長者走失問題，長照單位積極推動指紋建檔、定位設備，但警政系統配合度不一，導致成效有限；另外，金融詐騙、交通安全等議題，因缺乏法源依據，相關部會難以全面介入。

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