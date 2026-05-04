藍提「失智症基本法」草案 促結合各部會推動政策

台灣邁入超高齡社會，預估卅年後失智人口將翻倍。國民黨立法院黨團提出「失智症基本法」草案，參考日本立法精神，要求行政院設置「失智症防治照護推動委員會」，結合各部會推動防護失智政策，並明定彈性工時、照顧假等配套勞工政策，完善失智症防治與照顧體系。朝野立委均表達支持，民眾黨團也將自提版本。

審計部報告指出，衛福部截至二○二四年底統計顯示，失智據點布建目標為五六六處，實際已布建五五八處，但推估二○二四年全國失智人口約十八萬餘人，同期間使用失智據點服務人數僅約一萬餘人，顯示失智據點數成長停滯。此外，截至二○二四年底，全國團體家屋、住宿式機構失智專區的需求人數分別為三七○二人、二七七四人，與其設立許可床數五一五床、二三四四床相較，數量不足，顯示全日型失智專責照顧資源普及度仍不足，恐有潛在中重度失智人口，未能於專責機構獲得適切照顧。

國民黨智庫副執行長、立委陳菁徽表示，目前我國對失智者的保障散落在長照法、身障者權益保障法及精神衛生法，導致實務上出現權責分散的現象，因此應該推動失智症專法，從交通、金融、勞動、司法等方面，全方位保障失智症患者權利。

陳菁徽說，衛福部過去並未針對失智症保障進行系統性法制整合，希望立院衛環委員會先安排專案報告，要求衛福部動起來，讓部會面對現行法規缺失，鋪墊未來立法程序。

國民黨團草案參考日本二○二三年通過的「推動實現共生社會之失智症基本法」，從福利照護轉向共生社區模式，核心理念在於尊重失智症者的自主意願，保障平等參與活動，減輕社會隔閡。

草案要求，行政院應設置失智症防治照護推動委員會，由閣揆擔任召集人；行政院每四年擬訂「失智症防治照護白皮書」，每兩年檢討執行成效，中央主管機關為衛福部，主掌全國政策訂定、白皮書擬訂、監督地方政府、培訓照護人才、建置大數據平台、失智防治照護等六大事項。草案也規定，勞動部應推動支持家庭照顧者的職場友善措施，包括彈性工時、照顧假及留職停薪津貼等。

朝野黨團均樂觀其成，民眾黨團幹事長邱慧洳說，民眾黨版草案納入「專款專用基金」設計，預計五月八日在立法院會一讀，希望朝野黨團能整合出解決失智困境的基本法。民進黨立委林月琴指出，現行治理模式確實存在政策延續性不足、跨部會整合有限的問題，她近期也將提出草案版本。

衛福部長照司副司長吳希文說，目前對失智者照護及權益保障，採取國家計畫與立法並行的雙軌模式；行政院去年核定長期照顧十年計畫三點○，設有失智症防治照護專章，衛福部今年上半年將盡快函頒失智症防治照護政策綱領暨行動方案三點○。