李四川提「TPASS納高鐵」 學者憂補貼大增、公平性：兩者性質不同

國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室研擬TPASS納入高鐵並採加價制。學者認為，此舉不僅大增補貼支出，還排擠既有通勤資源、影響公平性，且高鐵尖峰運能近飽和，應待運能提升後再評估；對此，國民黨新北市長參選人李四川3日表示，相關意見都會納入評估。

國民黨新北市長參選人李四川拋出通勤月票TPASS的升級版構想，李四川競選辦公室今天表示，正研擬讓TPASS擴大適用範圍，包括加價後納入搭高鐵通勤的方案；台北市長蔣萬安也說，期待4市共同討論，讓月票涵蓋更多公共運輸。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，TPASS月票是為減輕民眾日常通勤負擔所設計的補貼工具，主要針對中短距離、具高度日常性的公共運輸使用需求；而高鐵屬高單價、長距離的快速運輸系統，兩者在政策定位與功能上明顯不同，若貿然納入，將偏離原有制度設計初衷。

鄭永祥指出，高鐵票價基數較高，一旦納入TPASS補貼，將大幅增加政府財政負擔，恐形成不可持續之補貼壓力，並產生資源排擠效應，反而影響原本應優先支持之通勤族群，降低政策公平性。

鄭永祥進一步表示，目前高鐵尖峰時段運能已接近飽和，如大量通勤需求透過月票湧入，勢必影響整體服務品質與旅運效率。

消費者文教基金會交通委員會召集人李克聰指出，高鐵納入TPASS恐不符合制度設計初衷。TPASS主要是為支持日常、在地通勤所設計的補貼措施，高鐵則屬長距離、高單價運輸工具，兩者性質差異明顯，若混用，將使政策焦點失真。

李克聰說，從財務面來看，高鐵票價較高，一旦納入補貼，將快速推升政府支出規模，長期恐難以負擔，並可能壓縮其他通勤運具的資源配置，影響整體補貼的公平性；若導向高鐵通勤使用，將弱化原有運輸分工，造成市場機制失衡。

台灣大學教授賴勇成則說，高速鐵路屬於「高容量但同時高度稀缺的時段資源」。以台灣高鐵為例，在通勤尖峰或連假期間，指定席與自由席乘載率常接近滿載，顯示系統在高需求時段已高度緊繃。

賴勇成指出，國際經驗也顯示，高鐵系統普遍未納入都市通勤月票。以法國TGV、德國ICE與日本東海道新幹線為例，多採收益管理機制，透過票價與座位配置引導需求分散，而非以低固定費率刺激使用。德國則更將ICE高鐵車次排除於一般通勤月票體系之外，顯示制度上刻意區隔高鐵與都會區大眾運輸服務。

賴勇成認為，高鐵較適合維持以價格機制與差異化票種為核心的營運模式，而非納入全面性都會月票制度；較可行的方向，是針對特定族群設計具使用限制的定期產品，並搭配時段或車次管控，以兼顧容量效率與財務穩定。

對此，李四川強調，已注意到專家學者對於短途占用座位、影響高鐵或其他運具營運的疑慮，相關意見都會納入評估，未來仍會邀集專家委員討論，綜合運量與價格等因素審慎規畫後，再提出具體政策方向。