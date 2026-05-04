神木百岳見證 官方婚禮主打獨家場地

政府舉辦集團婚禮，「獨家」場地是一大特色，一般新人自辦婚禮想租也租不到，對很多新人來說，能營造獨特的浪漫儀式感與回憶。

阿里山國家森林遊樂區每年舉辦「神木下婚禮」，平時並不開放民眾申辦婚禮，名額一開放就吸引瘋搶，是新人夢想中的森林婚禮。

阿管處指出，參加阿里山神木下婚禮可體驗鄒族結婚儀式，對飲交杯酒、接受長老打屁股祝福，另有專屬新娘秘書及婚紗拍攝團隊，提供婚禮紀念證書、阿里山特色紀念品等，還可入住阿里山賓館等飯店。

神木下婚禮今年邁入第廿年，阿管處表示，曾多次出現高於名額數倍的搶報名情形，還有來自香港、日本、新加坡等地新人，已促成三八四對新人結婚，其中四十一對為外國新人，今年將舉辦「回娘家」活動，邀歷屆新人重返阿里山。

古都台南近年集團結婚場地也被視為夢幻等級，曾辦在奇美博物館，新人在大片草皮上走紅毯，背景是白色的異國宮殿建築，營造獨特浪漫感；國定古蹟億載金城則充滿濃厚復古風。副市長姜淋煌說，今年是台南運河一百周年，正規畫相關集團結婚主題。

南投縣府曾主打日月潭「水陸空３Ｄ婚禮」，一條龍搭乘纜車、遊艇及幸福巴士，大受好評。縣府透露今年可能是「愛在最高點」，研判改到合歡山等地舉辦。