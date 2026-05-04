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年輕人想「輕鬆成家」 縣市集團婚禮秒殺

聯合報／ 記者陳雅玲林伯驊林媛玲游明煌陳敬丰魯永明／連線報導

不少縣市集團（聯合）婚禮近年報名人數逐年成長，因名額有限制，不僅報名「秒殺」，日前雲林縣還因超額報名，緊急關閉報名系統。物價上漲、金價攀高，新人結婚預算壓力比以前大，集團結婚成了方便實惠的選擇。

公辦聯合婚禮搶手，新北市民政局戶政科長于英美說，還沒開放線上報名時，都要在市府一樓大廳搭帳篷排隊。台中市民政局也指出，開放報名兩天內就會額滿，但政府機關預算有限，必須限量。

于英美表示，觀察年輕人參加聯合婚禮，除可免除籌備婚禮的麻煩，更擔心為了結婚反而破財的經濟壓力；聯合婚禮簡單也有儀式感，又有市長的祝福，符合新人需求。

雲林縣府三年來的集團結婚報名都是秒殺，今年婚禮五月廿日登場，原限卅對新人，一開放即湧入四十對報名。今年新人可獲價值萬元以上的伴手禮，並加碼多款家電及抽獎首爾來回機票，吸引報名熱潮。

雲林翁先生與黃小姐目睹兄長婚禮耗資逾百萬沒「回本」，兩人參加縣府集團婚禮。黃小姐說，金價飆漲、通膨壓力大，即便從簡，基本婚戒、金飾、喜餅與婚紗照，加上五桌家宴，開銷仍達四十萬元。

台南卅五歲的小林三年前參加市府集團結婚，他說，現在年輕人結婚多傾向「簡單就好」，不外乎為了省錢，加上市長證婚，婚約誓言分量更重。

基隆市聯合婚禮去年首次出現一對同性伴侶，新人也受到大家溫暖祝福。

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