極簡結婚成風潮 務實新人不宴客不拍婚紗

婚姻改登記制後，不需有三人以上見證的公開場合，許多新人走極簡風，乾脆不宴客，甚至連婚紗照也免了。雲林縣長張麗善的三名子女，都在她任縣長期間陸續完成簡約的婚事，這也讓她體會新人籌辦婚禮的心聲，三年前開始推動雲林縣集團結婚。

「我家老大結婚了，一切都他們自己來，我只負責輕鬆赴家宴。」去年初，張麗善在臉書寫下孩子喜訊，不少親友才得知，紛紛抱怨「怎麼都沒說」。張麗善表示，婚姻是他們兩人在過，婚禮形式完全由孩子決定，愈來愈多新人只到戶所登記，頂多舉辦簡單家宴，「畢竟婚宴上很多賓客，新人根本不認識」。

張麗善感謝孩子選擇低調結婚、不鋪張，「觀念很好，也很踏實」，比起禮俗排場，她更在意孩子許下婚姻承諾時的感動。她也觀察到年輕人籌備傳統婚禮勞民傷財，預算讓他們很有壓力，身為母親及縣長，三年前推動集團結婚，讓新人輕鬆成婚也保有儀式感。

新竹縣王小姐與工程師丈夫結婚六年多，夫妻只登記，沒拍婚紗也沒宴客結婚，走極致務實路線。

「婚前就和丈夫協議，各自說服家長不宴客，連家宴也不辦。」王小姐說，近年通膨與薪資凍漲，一場婚禮從買金飾、拍婚紗、準備聘金、宴客，動輒數十萬至百萬元，還要面對雙方家長因禮數等不同意見所產生的摩擦，對新人是很沉重的壓力。她決定把這筆預算投入買房當頭期款、蜜月旅行或提升婚後生活品質，而不是只有一天的排場。

至於不拍婚紗照是否擔心日後有遺憾？王小姐說，拍婚紗照除了要價數萬元，還會有審美疲勞，穿白紗禮服、戴髮飾、畫婚宴妝都讓她感覺「失真」，很多過來人都自嘲，當年選一堆照片，後來整本婚紗照都放在角落生灰塵。

「女兒結婚三個月了，還沒見過親家哩。」嘉義某大學陳姓教授笑稱，現在年輕人很有主見，從交往到結婚，女兒都認為這是兩個人的事，最近小倆口跑去戶所登記，連家宴也不辦，至今連親家的面都沒見過，更不能問「何時可以抱孫」，否則女兒會生氣。