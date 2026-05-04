讀者5月號 相親哪種人最夯

「相親時哪些人最受歡迎」，顏值高、學歷高、收入高是一部分，但不是大部分。調查發現，友善、隨和、體貼才是最被看重的，其次是共情能力與幽默。「可靠而不可愛的人適合做朋友；可愛而不可靠的人或許只適合露水情緣」。

「一生的配速計畫」，作者認為，少年剛起跑，得控制配速；中年有各種資源，要善於利用，適度加速；老年要從心所欲，找到一件想做的事、能做的事，讓自己到了晚年還能體會到成長的快樂。

「數學不好照樣能當科學家」，許多年輕人苦惱他們的數學不好無法成為科學家。但作者說，當今世界上最為成功的科學家，有許多對於數學也不過是一知半解。要如何成為科學家，或可從他的文章得到啟發。

《讀者》摘文來自海內外的知名作家和媒體，每本八十元。函附廿元回郵，免費試閱《讀者》精選期刊一本，二○二五年合訂本優惠中，諮詢電話：02-27028599。