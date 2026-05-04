聽新聞
0:00 / 0:00
紙風車還願 媽祖搭粉紅超跑看戲
紙風車劇團「順風耳的新香爐」台語版昨晚於沙屯拱天宮第二停車場登場，拱天宮在觀眾席後方設壇請媽祖安坐。當坐在粉紅超跑的白沙屯二媽祖來到舞台前方向觀眾致意時，全場歡聲雷動，小孩高喊「媽祖我愛你」。開戲前現場上千名觀眾一起回頭向媽祖鞠躬、請媽祖看戲。
拱天宮主委洪文華表示，拱天宮三位媽祖都很愛看戲，昨天出場看戲的是「二媽祖」。白沙屯拱天宮慶祝建廟一六○周年時，曾邀請紙風車劇團拱天宮演出，但紙風車剛好有歐洲行程無法安排「欠媽祖一場戲」。
一月紙風車劇團在台中外埔演出彩排時，后里分會的白沙屯媽祖突然繞進現場，停駐在舞台正前方欣賞彩排，並在起轎後輕觸舞台。紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，媽祖驚喜現身彩排，「似乎也是來提醒要記得去演出」，促成白沙屯還願演出的緣分。
紙風車團長任建誠表示，昨晚的演出檔期接在白沙屯媽祖結束進香活動、回宮安座「開爐」之後，緊接著下周媽祖過生日，媽祖「忙裡偷閒」看戲，冥冥之中的選擇非常理想。
演出前，紙風車創辦人李永豐和洪文華等先一起赴拱天宮請二媽祖看戲，二媽祖坐上粉紅超跑後，先在附近遊逛了半個小時。苗栗縣長鍾東錦表示，這不只是一次精彩演出，更是文化、信仰與母語教育的結合，希望大家在媽祖的庇佑下，感受劇場帶來的溫暖力量。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。