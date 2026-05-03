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車上600人受影響！新自強號新豐湖口段發生死傷事故 列車延誤
台鐵146新自強號今晚9時28分行經新豐至湖口間唐榮平交道（K94+787）處時，因有民眾侵入軌道遭列車撞擊，台鐵公司立即通報鐵路警察及消防人員至現場處理，目前新豐來回湖口間西正線不通，暫以東正線單線雙向行車，車上旅客約600人，將安排列車接駁。
台鐵公司指出，該案後續由鐵路警察持續處理中，詳細事發原因仍待釐清，預計排除時間為晚間11時許，台鐵公司再次呼籲民眾應尊重並愛惜生命，勿侵入鐵路路線，以免造成列車事故，致延誤旅客行程及影響社會大眾行的權益。
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