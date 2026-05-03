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傳市府「亂投老鼠藥 」？北市反駁：位置與中央原則一致
針對鼠患處理議題，台北市環保局今天發布新聞稿表示，駁網傳市府「亂投藥」不是事實，日前已多次說明，環保局消毒班都受過專業訓練，投藥位置均與中央原則一致。
環保局於新聞稿中聲明嚴正澄清，網傳市府「亂投藥」不是事實，消毒班都受過專業訓練，投藥點位落在倉庫角落、雜物間堆疊區域、牆角縫隙或鼠洞周邊等老鼠出沒或出入建築物路徑，也會嚴格把關投放流程，並透過聯合巡檢與防治，確保投藥位置均與中央原則一致。
環保局並說，不是環保局所投放的，環保局工作人員如果看到也會馬上收掉。
環保局強調，市府跨局處防鼠一直力行環境部所說的防鼠三不、清除食物來源與藥物投放在內等綜合防治措施，與環境部原則一致、沒有不同，因此不存在「打臉」或「卸責」的說法，呼籲特定人士本於事實、切勿創造對立與恐慌。
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