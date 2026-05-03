紙風車白沙屯拱天宮演出 媽祖登台獻祝福

響應母語生活，紙風車劇團規劃「順風耳的新香爐」台語版前往苗栗、花蓮、高雄巡演，首站今晚從苗栗白沙屯拱天宮起跑，這也是紙風車的還願演出，最後謝幕時媽祖還登上舞台。

紙風車文教基金會執行長張敏宜今天透過新聞稿表示，今年1月，白沙屯媽祖后里分會鑾轎於台中外埔現身紙風車彩排現場，當時媽祖停駐舞台前欣賞彩排，並在起轎後輕觸舞台，給予團隊很大的鼓勵，也促成紙風車368工程「椅子會」捐款計畫與白沙屯還願演出的緣分。

張敏宜表示，這次回到白沙屯演出，就像帶著孩子一起向媽祖說謝謝，盼親子在媽祖陪伴下坐下來看戲、聽見台語的美好。

紙風車劇團團長任建誠也說，這次能在白沙屯拱天宮演出，是媽祖牽成的緣分，也像是一份提醒，「文化要繼續走下去，孩子要一起被守護」。

苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗擁有多元族群文化與深厚信仰底蘊，白沙屯媽祖更是地方重要的精神象徵。紙風車劇團將「順風耳的新香爐」台語版帶到白沙屯，不只是一次精彩演出，更是文化、信仰與母語教育的結合。

為鼓勵大小朋友勇敢開口說台語，現場服務台也推出「說台語送白沙屯拱天宮祈福卡」活動。民眾只要到服務台用台語說一句祝福、問候或生活用語，即可獲得白沙屯拱天宮祈福卡，將媽祖的祝福帶回家。

紙風車劇團預告，9日將繼續前往花蓮光復糖廠後方停車場演出，期盼將劇場帶到曾受地震影響的花蓮，為在地居民與孩子送上祈福與陪伴；29日則前進高雄市文化中心圓形廣場，邀請更多家庭一起走進劇場，感受母語的美好。