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宏其婦幼生殖醫學中心懷孕率高於全國平均 近百名「試管寶寶」回娘家

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
宏其婦幼國際生殖醫學中心近百位寶寶參加「回娘家」活動。圖／宏其婦幼醫院提供
宏其婦幼國際生殖醫學中心近百位寶寶參加「回娘家」活動。圖／宏其婦幼醫院提供

桃園市宏其婦幼醫院今天下午舉辦「試管寶寶回娘家」，近百對在宏其國際生殖醫學中心成功懷孕生產的夫妻，帶著孩子「回娘家」，場面熱鬧感人。

宏其婦幼醫院創辦人、醫師張紅淇與副院長兼人工生殖中心主任唐雲龍感謝所有家庭的信任與努力，並分享醫院在生殖醫學領域持續精進的使命。張紅淇強調，每一個寶寶都是宏其堅持的意義，22年前，宏其通過國健署評鑑成立生殖中心，就是希望幫助更多夫妻圓為人父母的夢，今天看到這麼多可愛的宏其寶寶回娘家，每一個笑容都是我們堅持走下去的最大動力。

唐雲龍指出，宏其人工生殖成功率優於全國平均，其中不分年齡累積懷孕率達66.8%，遠高於全國平均的42.0%；38歲以下累積活產率達58.5%，也超越全國的50.1%。這些數字不只是統計，更是1439個家庭圓夢的見證，也是團隊與家庭共同努力的結果，這些數字背後，有著每個家庭從期待到實現的愛的故事。

活動中，多位家長上台分享求子過程的辛酸與喜悅，從一次次療程的等待，到終於抱到寶寶的那一刻，真摯的分享讓在場許多人熱淚盈眶。現場也安排親子歌樂帶動跳，以及「幸福拍拍樂」與點心時光，孩子們在場中奔跑嬉戲，笑聲不斷。

宏其婦幼醫院創辦人張紅淇（中）和生殖醫學中心團隊。圖／宏其婦幼醫院提供
宏其婦幼醫院創辦人張紅淇（中）和生殖醫學中心團隊。圖／宏其婦幼醫院提供

懷孕 桃園

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