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健康主題館／男性心血管疾病 比女性早7年發病

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
醫師提醒，男性易陷入「醫療真空期」危機，冠心病發病時間較女性提早。圖／123RF
醫師提醒，男性易陷入「醫療真空期」危機，冠心病發病時間較女性提早。圖／123RF

男性注意！最新研究發現，男性的心血管疾病發生時間比女性平均提早7年，35歲是分水嶺。新陳代謝暨減重專科醫師周建安指出，男性罹患心臟病風險較高主因，包括三高、肥胖、缺乏運動以及菸酒習慣，建議應及早調整生活型態。

一項名為CARDIA的研究，追蹤超過5000名受試者長達34年，並分析「未來10年內心血管事件風險」。結果顯示，在35歲之前，男女風險差異不大；但一過35歲，男性風險幾乎是女性的1.95倍，且差距會延續至中年。周建安提醒，預防策略在於控制三高，應更積極控糖、降血壓、管理血脂。

心臟病居10大死因第二

國人十大死因統計，心臟疾病高居第二名，心臟病危險因子包括高齡、男性、家族史等先天遺傳因素，後天環境因素則有抽菸、高血壓、糖尿病、肥胖、壓力、高膽固醇飲食等。周建安表示，台灣男性代謝症候群盛行率明顯高於女性，臨床觀察就診比率長期呈現「女多於男」，不少男性是被另一半「半拖半就」帶到診間，勉強接受檢查。

男性易有「醫療真空期」

周建安說，男性在年輕時期較少主動接觸預防性醫療體系，形成「醫療真空期」，可能是影響心血管風險差異的因素之一，因而在冠心病發生時間上，男性可能比女性提早10年。整體罹病死亡風險男性比女性高出約45%，與警覺性低、生活習慣、血管老化速度有關。

以「心血管疾病累積發病率達5%」為例，男性平均在50.5歲即達門檻，女性為57.5歲，約提早7年。若單看「冠心病」，男性達到2%發病率的時間，甚至比女性提早約10年。研究指出，「收縮壓」與「血糖」和男女間風險差異相關，若能及早且持續控制這些因子，可能有助於縮減差距。

心血管疾病並非突然發生，而是長期累積的結果。周建安提醒，若經常性出現飯後昏沉、體重上升、腰圍增加（男性超過90公分）、容易疲倦或體力下降等情況，代表代謝已出現異常，應及早評估與介入。建議男性可從飲食、減重、運動、健檢以下4個面向著手，避免出現症狀才就醫，錯過早期介入時機。

1.飲食調整

減少精製糖與高鹽攝取，避免含糖飲料、甜點與加工食品，優先選擇高纖維蔬菜、優質蛋白質與原型食物，有助於降低血糖波動與血壓控制。

2.體重管理

內臟脂肪過高會影響血糖與血壓調控，即使外表不胖也可能是高風險族群，透過減重可提升胰島素敏感度，進一步降低心血管負擔。

3.規律運動

每周至少進行150分鐘中等強度運動，例如快走、騎腳踏車或重量訓練，有助穩定血糖並增加血管彈性，改善心肺功能、控制三高。

4.定期監測

養成定期量測血壓、監測血糖與血脂的習慣，是預防心血管疾病及代謝症候群最關鍵的健康管理方式。

心臟病 心血管疾病 飲食

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