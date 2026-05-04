健康名人堂／強化藥品供應韌性 應縮短驗收入庫效期

賴總統上任後成立健康台灣推動委員會，更針對關鍵物資，如藥品的供應韌性，研擬「國家藥物韌性整備計畫」，以解決國際醫藥供應鏈因疫情、天災及政治、軍事衝突產生的供應危機。但藥品出廠到送達病人手中，經過測試、物流等階段，相關制度及流程也可能影響供應韌性，其中之一便是台灣醫療院所藥品採購入庫長效期的規定。

各醫療院所對藥品入庫效期、罰則各有不同規定，一般常見藥品效期約三年，實際上扣除製造、檢驗及運輸等時程，實際能進入醫療院所時，約剩下兩年多，海外進口者效期更短。醫療院所過度嚴格的長效期驗收規定，使尚在效期內藥品被醫療院所拒收，導致「明明是有效藥，病人卻沒藥用」的制度性缺藥危機。

檢討醫療機構合理的驗收入庫效期，是藥品供應韌性及ESG中重要關鍵，建議可由下列方式探討研擬：

一、慢性病連續處方箋改革

1.總開立藥量：按「全民健康保險醫療辦法」第22條第1項第2款第3目，除了同條項第4目之遠洋漁船或國際航線船舶船員例外情形外，慢性病連續處方箋總藥量至多為90日。

2.分次調劑量：按「全民健康保險醫療辦法」第22條第1項第2款第1、第2目，除同辦法第25條得一次領取總用藥量之例外情形，慢性病為30日以下、腹膜透析使用之透析液為31日以下。

二、設立必要藥品預警機制

按「藥事法」第27-2第1、第2項，持有經衛生主管機關公告為必要藥品許可證者，製造、輸入及供應情形有定期申報義務，同條第2項明定若藥商有無法繼續製造、輸入或不足供應該藥品之虞時，至少於6個月前主動通報；因天災或其他不可歸責事由未及通報者，應自事實發生次日起30日內通報。

目前慢性病連續處方箋約為3個月、必要藥品預警機制則以6個月為預警時程，兼顧醫療院所第一線調劑藥品數量及藥品供應韌性，若統一以6個月為合理驗收入庫效期，可避免尚未過期的藥品因醫療院所拒收而導致浪費，或出現市場有藥，病人無藥的危機，也可建立韌性藥品機制，使批次製造或進口量較多滿足特殊狀況需求。

2015年起，台灣製藥已全面符合PIC/S GMP，美國、歐盟都有向台灣進口學名藥、原料藥，國人亦應對台灣製藥品質有更多信心，仍在效期內藥品，均是有效藥品，皆具備合格的品質及療效，使用者不用擔心。醫療機構若採用過時的長效藥品驗收入庫效期，恐導致部分藥品退出台灣，非國家推動ESG及強化藥品韌性之福。

入庫效期應不低於6個月

我國目前慢性病連續處方箋、必要藥品缺藥預警機制，以及大部分藥品出廠效期，應以不低於6個月作為合理的醫療機構採購入庫驗收效期設置，針對特殊品項，另行例外規定即可。如此方能兼顧整體藥品供應鏈有合理量能，強化台灣藥品供應韌性，保障民眾有藥用。