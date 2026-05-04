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照顧失智症 須辨明精神行為症狀

聯合報／ 孫鈺玹／台大醫院臨床心理中心臨床心理師
失智症是源於大腦病態退化的病症。圖／123RF
失智症是源於大腦病態退化的病症。圖／123RF

失智症不再只是「年紀大」，而是可以及早發現、及早控制的疾病。

但大多數人對失智症的印象仍多停留在「記憶不好」，忽略了失智症的本質在於大腦功能的退化。

大腦不僅僅負責記憶，同時也掌管了情緒管控、人格表現、社交互動等能力。所以當大腦開始出現病態性退化時，可能不是從記憶開始，也可能不單單只有記憶受到影響。

失智症是源於大腦病態退化的病症，大腦幾乎掌管了一個人的所有行為表現。人類是群居動物，常會隨著四周環境而有不同的反應、感受與變化，這些生理、心理、社會等因素交織而成的異常表現，就是失智症中的精神行為症狀（BPSD）。

精神行為症狀是指行為、情緒跟心理狀態的症狀，如果通俗的說法可能很貼近常聽人說的「老番顛」。具體表現可能會是發現長者冷漠或容易情緒波動起伏，有些會看到、聽到「鬼神」，或是對周遭的人事物疑東疑西，甚至可能是坐立不安。

對於失智症患者的照顧者來說，最困擾的不是那些忘東忘西，而是伴隨著忘東忘西而來的「是不是你偷走的」這類沒來由的指控。解釋過、證明過，但記憶像是指縫間的流沙，轉眼即逝，宛如噩夢一般又回到了「一定是你偷走的」，循環不止。這樣的痛苦幾乎出現在不同照顧者身上。

根據臨床經驗，多數人在知道精神行為症狀後，會比較能夠跳脫出爭吵的痛苦循環中，有餘裕能夠站在不同角度去思考，甚至運用一些行為技巧、環境控制來應對，甚至有時是能預防類似狀況出現。

失智症 患者

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