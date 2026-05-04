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健康你我他／母子一起游泳 順利擺脫過敏

聯合報／ 文╱韋韋（北市文山）
母子倆透過游泳運動，順利擺脫過敏體質。圖／韋韋提供
母子倆透過游泳運動，順利擺脫過敏體質。圖／韋韋提供

從小頭好壯壯、鮮少生病，媽媽說我是天使寶寶。做月子期間正值酷暑，在冷氣房內仍汗流浹背，自恃身強體健，四下無人時，喝冰涼飲料、吃冰，做完月子季節轉換之際，一早起床噴嚏連連，擤鼻涕擤到破皮。就醫吃藥雖減緩過敏症狀，治標不治本，就不再吃冰冷食物，僅偶有發作。

後來發現寶寶在換季或早上溫差大時，不是一直揉眼睛，就是整天打噴嚏、流鼻水，方法用盡仍無法減緩症狀。除了就醫之外，深知透過規律運動可以改善過敏體質，又以游泳是全身性運動，能增加肺活量、強化呼吸道及免疫系統，對緩解過敏症狀有益。

我在高中時期的游泳課是經無數次補考，才勉強及格，但為了孩子，我努力克服恐水症。當孩子小一時的身高符合泳池高度，晚上就和我一起到社區學游泳，也參加學校晨泳校隊，漸漸地孩子愈游愈好，代表學校參加比賽成績優異，因體力變好，學習效果加倍，學業成績更優秀。

雖然我進步緩慢，在勤能補拙下，自由式也可以來回游幾趟，原本產後很難瘦身，卻因為游泳體重也漸漸減下來，恢復婚前窈窕體態，往昔我們整天包餛飩及黑眼圈也不復見。

經由長期抗戰，現在我們已經順利擺脫過敏體質，游泳也愈游愈有心得，正準備要挑戰泳渡日月潭呢。

症狀 過敏

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