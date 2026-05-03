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勞動節連假收假日 高公局：車流在預估範圍內
今天是勞動節連假收假日，截至晚間6時，國道仍有零星路段壅塞。高公局表示，截至下午5時，國道交通量為68.9百萬車公里，仍在預期範圍內。
根據國道即時路況顯示，晚間6時仍有零星路段壅塞，包含國1竹北-湖口、國3新竹系統-寶山等。
交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，下午國道壅塞的路段，包括國1北向新竹至湖口、國3北向高原至大溪、國5北向宜蘭至坪林，其餘路段大致行車順暢。
高公局說，截至下午5時，國道交通量為68.9百萬車公里，預估今天交通量為110百萬車公里，仍在預期範圍內。
高公局也呼籲民眾，出門務必檢查好車況、養足精神，開車時須繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕駛系統。
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