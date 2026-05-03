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收假全台溼答答！入夜後首波梅雨鋒面來襲 明各地慎防雷雨、北部降溫

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收假全台溼答答！入夜後首波梅雨鋒面來襲 明各地慎防雷雨、北部降溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今晚起受到首波梅雨鋒面影響，北部、中部開始出現雨勢，明天各地有陣雨或雷雨，並連帶影響氣溫，北部明顯降溫。聯合報系資料照
今晚起受到首波梅雨鋒面影響，北部、中部開始出現雨勢，明天各地有陣雨或雷雨，並連帶影響氣溫，北部明顯降溫。聯合報系資料照

未來1周受到2波鋒面影響，中央氣象署預報員劉沛滕表示，今晚起受到首波梅雨鋒面影響，北部、中部開始出現雨勢，明天各地有陣雨或雷雨，尤其北部及中部有局部大雨，雨勢也連帶影響氣溫，北部明顯降溫，周三降雨短暫趨緩，周五另波鋒面接近，周末北東水氣再增加。

劉沛滕說，今天下半天第1波梅雨鋒面逐漸接近，入夜後北台灣、中部開始有局部短暫陣雨或雷雨；明（4日）鋒面通過、東北季風增強，各地將出現陣雨或雷雨，北台灣、中部山區注意局部大雨。

周二（5日）受到華藍雲雨區東移影響，各地依然有雨，尤其中部以北有較大雨勢；周三、周四（6、7日）降雨趨緩，天氣轉為穩定，但東半部仍有局部降雨，其他山區也有局部雷陣雨。

周五（8日）第二波鋒面接近，午後各地近山區平地有降雨機率；周六（9日）鋒面通過，中部以北、東半部雨勢明顯；周日（10日）受到東北季風增強影響，北部、東半部依舊有雨勢。

溫度部分，劉沛滕指出，明、後天降溫明顯，北台灣高溫降至24、25度，夜間低溫僅18、19度；周二持續受到水氣影響，回溫不明顯。

周三降雨趨緩，各地高溫回升至30度；周五、周六受到鋒面降雨影響，溫度再略降；周日受到

東北季風影響，北台灣高溫降至26、27度。

此外，劉沛滕也表示，針對關島附近海面可能有熱帶擾動發展，從今年海溫狀況來看，在東經140度至150度一帶的海域較可能有系統發展，但暖季本來就常會有一些熱帶擾動訊號，目前各預報模式發展都還不明顯，且後期有減弱趨勢，因此後續還需再觀察。

未來1周受到2波鋒面影響，今晚起受到首波梅雨鋒面影響，周三、周四雨勢短暫趨緩，周五再受另波鋒面影響。圖／中央氣象署提供
未來1周受到2波鋒面影響，今晚起受到首波梅雨鋒面影響，周三、周四雨勢短暫趨緩，周五再受另波鋒面影響。圖／中央氣象署提供

高溫 雷雨

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