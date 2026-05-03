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亞太多城市旅遊年增35% 業者：漸成主流模式

中央社／ 台北3日電

旅遊業者數據顯示，今年勞動節期間，亞太地區「多城市旅遊」較去年同期成長達35%，顯示「多目的地旅遊」漸成為主流旅遊模式。

旅遊業者Trip.com發布新聞稿說明，今年勞動節期間，亞太地區「多城市旅遊」較去年同期年成長率達35%，隨著日本、韓國、中國及部分東南亞國家同步迎來勞動節假期，帶動區域內跨境旅遊人潮，台灣出境機票預訂量呈雙位數強勁成長，顯示台灣旅客跨境旅遊需求持續強勁回溫。

Trip.com表示，目前已有超過30%的國際旅遊涵蓋多個目的地，其預訂增長率較傳統定點旅遊高出逾2倍，顯示旅客規劃旅遊方式正持續轉變，相較於單一地點，越來越多旅客傾向在一次旅程中串聯多個城市，以最大化時間與旅遊價值。

Trip.com提到，此趨勢同樣反映在台灣旅客行為上，數據顯示台灣旅客平均出境旅遊天數為5.77天，接近一週的行程長度，進一步帶動「雙城市」甚至「多城市」串聯玩法，例如東京加大阪、首爾加釜山等組合，兼顧城市探索與休閒體驗，都是台灣旅客的熱門選項。

另外，旅遊業者Booking.com透過新聞稿表示，根據最新的2026年旅遊與永續發展報告，雖然各年齡層中有高達85%旅客都認為更永續的旅遊方式相當重要，且年輕世代展現極高意願，但在實際採取具體行動上，反而是年長世代展現出更明確的執行力。

Booking.com說明，在有意實踐永續旅遊的受訪者中，高達67%的61歲以上受訪者表示會在旅途中減少一般垃圾的產生，比率明顯高於45至60歲族群跟29至44歲，而18至28歲族群則不到半數；60%的61歲以上受訪者在旅宿期間節約能源，例如離開房間時隨手關閉冷氣和燈光，比率同樣高於年輕族群。

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