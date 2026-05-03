快訊

梅雨季首波鋒面逼近！中北部率先轉雨 專家：這地區要防較大雨勢

聽新聞
0:00 / 0:00

首屆台灣牙醫醫療暨公益報導獎頒獎 聯合報奪3獎揭口腔醫療暖心事蹟

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中華民國牙醫師公會全國聯合會舉辦首屆「台灣牙醫醫療暨公益報導獎」，聯合報一舉拿下兩項優勝、一項佳作。記者邱德祥／攝影
中華民國牙醫師公會全國聯合會舉辦首屆「台灣牙醫醫療暨公益報導獎」，聯合報一舉拿下兩項優勝、一項佳作。記者邱德祥／攝影

中華民國牙醫師公會全國聯合會今日舉辦五四牙醫師節慶祝活動，以「守護微笑・榮耀同行」為主軸，表揚對牙醫醫療、公共衛生及專業發展具卓越貢獻之人員。並頒贈首屆「台灣牙醫醫療暨公益報導獎」，聯合報一舉拿下兩項優勝、一項佳作，成為獲獎最多媒體。

政務委員陳時中、行政院長卓榮泰等人齊聚「115年五四牙醫師節慶祝活動」，與牙醫界共同回顧制度成果，包括台灣口腔醫療體系的顯著進步，並將口腔健康視為整體健康的一環。中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳表示，每位國民從開始長牙到高年齡層，皆關聯整體身心健康，需落實定期健檢。

陳世岳指出，牙醫界在一般總額之內，已經移撥部分預算支應偏遠地區跟特殊需求者的口腔醫療服務，全體牙醫師均關心偏鄉、關懷弱勢。台灣牙醫已邁入「輝煌年代」，但輝煌成績是建立在長期政策累積之上，從全民健保納入口腔醫療，到專科制度逐步成形，目前已發展出11項牙醫專科，提升整體醫療品質。

今年活動另一大焦點，是首屆「台灣牙醫醫療暨公益報導獎」公布得獎名單，聯合報共獲得兩項優勝、一項佳作。得獎作品中，「不再難以啟齒：雲林偏鄉學童口腔保衛戰」直指偏鄉牙醫資源長期失衡，揭露學童口腔健康問題背後的制度缺口。

另一優勝作品「到宅牙醫服務走過十四年」，呈現基層醫師投入居家與弱勢照護的沉重負擔。而佳作「齒間有愛，愛者仁心」系列，透過人物故事刻畫牙醫跨越醫療角色、投入公益的真實樣貌。得獎作品共同傳達牙醫醫療不只是技術，更是一場長期與制度、社會不平等對抗的戰役。

聯合報得獎報導所揭露的問題，亦討論偏鄉醫療仍是亟待解決的重大問題，即使政府投入資金改善硬體設備，但因缺乏常駐醫護人員，設備常閒置或無法發揮最大效益。另外，人力結構失衡，特殊照護資源匱乏，如何透過制度誘因，引導醫療人力合理分布，成為政策下一步關鍵。

行政院長 卓榮泰 公益 聯合報

延伸閱讀

護理人力荒有解？ 卓揆：政府推12項改革、考試增次不降標準

賴總統訪史國缺席健康台灣論壇 卓榮泰代出席：連假前向總統府拿談資

談史瓦帝尼醫療合作 石崇良：助導入AI升級

AI結合KTV 中山大學跨校團隊助原鄉口腔健檢

相關新聞

國5北向「紫爆」車速僅12公里 下午11地雷壅塞路段曝光

今天是勞動節連假第3天也是收假日，截至中午12時止，國5宜蘭-頭城北向路段「紫爆」，時速僅12公里，其他路段大致正常，交通部高公局預估，今下午重點壅塞路段包含國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里等11處

雙北鼠患爆2人染漢他病毒 疾管署公布8年統計…這年齡層最需提高警覺

雙北鼠患，造成一人死亡，民眾十分憂心。衛福部疾管署今表示，今年截至目前為止，漢他病毒症候群累計2例，與過去4年同期病例數相同。除今年1月已公布過的台北市70多歲男性外，國內今年另一例是是新北市個案，7

卓榮泰提降低考題難度補充護理人力 白委質疑遲不兌現三班護病比入法

民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，護理人員面臨低薪資、高工時的職場環境，行政院長卓榮泰不思如何改善血汗職場環境，遲不兌現賴清德總統開出三班護病比入法的承諾，完全暴露卓榮泰距離基層人民有多遙遠。

梅雨季首波鋒面逼近！中北部率先轉雨 專家指這地區要防較大雨勢

5月進入梅雨季，第一道鋒面接近中。今天是五一勞動節連續假期收假日，下午到晚間起要變天了。

淡水70歲男確診漢他病毒症候群 無老鼠接觸史…感染源待釐清

淡水區一名70歲男子確診漢他病毒症候群，衛生局指出，個案沒有老鼠接觸史，住家附近也未捕獲老鼠，感染源持續調查中。

災民質疑開口堤釀災 水利署：防洪構造符合標準、極端洪流非人力可擋

花蓮光復鄉去年因馬太鞍溪堰塞湖潰決重創，部分罹難者家屬質疑防災失當，並指開口堤未封堵導致災情擴大，集體委託律師向公所、縣府、水利署及林保署提出總額逾7.4億元國賠。水利署今天回應，災害主因為超越防洪標

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。