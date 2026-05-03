首屆台灣牙醫醫療暨公益報導獎頒獎 聯合報奪3獎揭口腔醫療暖心事蹟

中華民國牙醫師公會全國聯合會今日舉辦五四牙醫師節慶祝活動，以「守護微笑・榮耀同行」為主軸，表揚對牙醫醫療、公共衛生及專業發展具卓越貢獻之人員。並頒贈首屆「台灣牙醫醫療暨公益報導獎」，聯合報一舉拿下兩項優勝、一項佳作，成為獲獎最多媒體。

政務委員陳時中、行政院長卓榮泰等人齊聚「115年五四牙醫師節慶祝活動」，與牙醫界共同回顧制度成果，包括台灣口腔醫療體系的顯著進步，並將口腔健康視為整體健康的一環。中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳表示，每位國民從開始長牙到高年齡層，皆關聯整體身心健康，需落實定期健檢。

陳世岳指出，牙醫界在一般總額之內，已經移撥部分預算支應偏遠地區跟特殊需求者的口腔醫療服務，全體牙醫師均關心偏鄉、關懷弱勢。台灣牙醫已邁入「輝煌年代」，但輝煌成績是建立在長期政策累積之上，從全民健保納入口腔醫療，到專科制度逐步成形，目前已發展出11項牙醫專科，提升整體醫療品質。

今年活動另一大焦點，是首屆「台灣牙醫醫療暨公益報導獎」公布得獎名單，聯合報共獲得兩項優勝、一項佳作。得獎作品中，「不再難以啟齒：雲林偏鄉學童口腔保衛戰」直指偏鄉牙醫資源長期失衡，揭露學童口腔健康問題背後的制度缺口。

另一優勝作品「到宅牙醫服務走過十四年」，呈現基層醫師投入居家與弱勢照護的沉重負擔。而佳作「齒間有愛，愛者仁心」系列，透過人物故事刻畫牙醫跨越醫療角色、投入公益的真實樣貌。得獎作品共同傳達牙醫醫療不只是技術，更是一場長期與制度、社會不平等對抗的戰役。

聯合報得獎報導所揭露的問題，亦討論偏鄉醫療仍是亟待解決的重大問題，即使政府投入資金改善硬體設備，但因缺乏常駐醫護人員，設備常閒置或無法發揮最大效益。另外，人力結構失衡，特殊照護資源匱乏，如何透過制度誘因，引導醫療人力合理分布，成為政策下一步關鍵。