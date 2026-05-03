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談史瓦帝尼醫療合作 石崇良：助導入AI升級

中央社／ 台北3日電
行政院長卓榮泰（左）3日下午到台北榮總出席衛福部舉辦的「2026健康台灣全國論壇」，衛福部長石崇良（右）親迎卓院長蒞臨。中央社
行政院長卓榮泰（左）3日下午到台北榮總出席衛福部舉辦的「2026健康台灣全國論壇」，衛福部長石崇良（右）親迎卓院長蒞臨。中央社

總統賴清德抵達非洲友邦史瓦帝尼展開國是訪問，衛福部長石崇良說，史瓦帝尼醫療團合作行之有年，目前重點是建立FHIR標準的國際病例格式，助史國導入醫療人工智慧（AI）系統。

石崇良今天出席2026健康台灣全國論壇，會前接受媒體聯訪，被問到史瓦帝尼醫療團合作近況，他表示，史瓦帝尼醫療合作案早在數年前就已開始，由台北醫學大學體系協助，主要從臨床服務與人員訓練著手。

石崇良表示，近年因應全球醫藥資訊科技發展，也開始協助史瓦帝尼建立類似台灣的醫療資訊系統，涵蓋從門診掛號、看診到藥品管理等各個環節。

石崇良表示，醫療數位化合作成效相當良好，下一步則是繼續將台灣數位醫療經驗帶入，特別是建立FHIR（快速醫療互操作性資源）標準的國際病例格式，協助史瓦帝尼朝相關方向發展，對未來導入AI系統將有很大幫助，因此這項合作會持續推進。

北醫今天透過文字向媒體說明，史瓦帝尼醫療團目前有7人常駐，包括醫師、護理師、藥師及行政人員，主要工作項目為公衛防治、臨床醫療、醫療教育及建立國考制度，還有人道與防疫支援與導入智慧醫療。

北醫附醫自2019年起在當地協助建立國家醫師考照制度，從醫師養成做起，由根基提升史瓦帝尼醫療水準；全球面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，北醫附醫2度派遣專家防疫團，第一時間進入史國協助抗疫，並透過教學、培訓，建立當地重症醫療能力。

駐史瓦帝尼醫療團在史京政府醫院提供門診、專科手術等常規醫療服務，更提供當地缺乏的科別，如神經外科、骨科關節鏡手術，完成史國首例神經外科手術，讓當地居民接受開顱手術、攝護腺手術及癌症化療等，減少轉診南非昂貴花費及病情延誤，每年提供超過1萬人次的醫療服務。

醫師 非洲 賴清德 石崇良 史瓦帝尼

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