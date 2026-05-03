梅雨季首波鋒面逼近！中北部率先轉雨 專家指這地區要防較大雨勢

5月進入梅雨季，第一道鋒面接近中。今天是五一勞動節連續假期收假日，下午到晚間起要變天了。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，預估鋒面今天傍晚到入夜就會來到北台灣，成為今年梅雨季影響台灣第一道鋒面。雖然仍是春雨型態，預報資料看起來仍有小範圍對流系統發展條件，要注意局部較大雨勢機會，中北部地區是特別需要注意的區域。

吳聖宇表示，今天隨鋒面接近、抵達並通過，下午到晚間中北部、東北部、花蓮等地陸續會轉為有短暫陣雨或雷雨，中北部沿海地區需留意小範圍對流系統發展移入帶來的短時較大雨勢。南部及台東地區有局部短暫陣雨機會，受影響較不明顯。

吳聖宇指出，周二另一個短波槽要經過台灣附近，帶動華南雲雨區水氣通過，容易降雨情形至少持續到周二。

吳聖宇說，明天華南雲雨區夾帶較多中層水氣經過台灣上空，中北部、東北部、花蓮持續有短暫陣雨或雷雨，仍要留意局部較大雨勢發生，南部及台東也有局部短暫陣雨，雨勢相對較小。

但溫度明顯轉涼，尤其北部、東北部、花蓮等地高溫會降到23到25度，中部、台東地區降到26到28度，南部比較不受影響，仍有30到32度，南北之間溫度差異較大。

吳聖宇指出，明晚到周二另一個中高層短波槽再次經過台灣附近，華南雲雨帶持續夾帶較多水氣通過台灣上空，中部、北部、東半部有短暫陣雨或雷雨，仍可能有局部較大雨勢。南部有局部短暫陣雨，降雨相對較小。東北季風仍強，北部、東北部、花蓮一帶高溫會再降到21到23度，有點偏涼，中部、台東降到24到27度，南部降到28到30度。

周三水氣減少，底層東北季風逐漸減弱，風向轉偏東風，迎風面北部、東半部仍有短暫陣雨機會，中南部可望恢復多雲天氣。吳聖宇說，溫度很快回升，北部、東半部高溫回升到26到28度，中部28到30度，南部31到33度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。