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午後對流南投山區防局部大雨 台南高溫飆破37度、台東現焚風
氣象署今天下午發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南投山區有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方落石，預估降雨持續至晚間；天氣炎熱，台南南化達37.3度最高。
另外，中央氣象署下午更新高溫資訊，天氣高溫炎熱及西南風沉降影響，台東縣已有焚風發生，今天白天嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為黃色燈號，注意攝氏36度以上高溫。
根據氣象署網站，今天截至下午1時許，氣溫以台南市南化區達37.3度最高，其他縣市部分，台東縣大武鄉達36.5度、屏東縣內埔鄉36.3度。
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