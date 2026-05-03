午後對流南投山區防局部大雨 台南高溫飆破37度、台東現焚風

雙北鼠患，造成一人死亡，民眾十分憂心。衛福部疾管署今表示，今年截至目前為止，漢他病毒症候群累計2例，與過去4年同期病例數相同。除今年1月已公布過的台北市70多歲男性外，國內今年另一例是是新北市個案，7

2026-05-03 15:12