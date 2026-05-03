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淡水70歲男確診漢他病毒症候群 無老鼠接觸史…感染源待釐清
淡水區一名70歲男子確診漢他病毒症候群，衛生局指出，個案沒有老鼠接觸史，住家附近也未捕獲老鼠，感染源持續調查中。
淡水一名70歲男子自3月中旬起陸續出現發燒伴隨畏寒、喉嚨痛及全身肌肉痠痛、尿量減少、腹瀉及食慾不振等症狀，至醫院急診就醫，經醫院通報採檢確認為漢他病毒症候群，經治療後已出院。
衛生局表示，接獲通報確診後，即透過市府跨局處合作，聯合環保局、民政局進行傳染病相關防治及清消作業，共同維護市民健康。
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