淡水70歲男確診漢他病毒症候群 無老鼠接觸史…感染源待釐清

淡水區一名70歲男子確診漢他病毒症候群，衛生局指出，個案沒有老鼠接觸史，住家附近也未捕獲老鼠，感染源持續調查中。

淡水一名70歲男子自3月中旬起陸續出現發燒伴隨畏寒、喉嚨痛及全身肌肉痠痛、尿量減少、腹瀉及食慾不振等症狀，至醫院急診就醫，經醫院通報採檢確認為漢他病毒症候群，經治療後已出院。

衛生局表示，接獲通報確診後，即透過市府跨局處合作，聯合環保局、民政局進行傳染病相關防治及清消作業，共同維護市民健康。