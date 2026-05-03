台南交通死傷率六都之冠、公共運輸使用率不足5% 民團巡診倡議人本轉型

還路於民行人路權促進會與台南好踅交通願景策略聯盟有鑑於台南交通死傷率居六都之冠、公共運輸使用率不足5%，為推動步行、單車與公共運輸等永續移動模式，連續二天在中西、安平區舉辦「人本街道巡診」，帶領70位民眾散步，檢視古都街道的安全與永續轉型課題。

還路於民行人路權促進會理事長吳宜蒨表示，台南的交通死傷率是六都最高，但公共運輸使用率不到5%，這代表城市仍高度依賴私人運具；如果連「安心行走」都做不到，文化城市的品質將難以成立。

吳女指出，「我們與台南好踅交通願景策略聯盟攜手，邀請民眾透過步行和人本交通系列活動，理解習以為常的日常其實危機四伏、交通設計如何影響城市的文化與生活方式，更重要的是訴求交通淨零排放與交通零死亡」。

還路於民行人路權促進會與台南好踅交通願景策略聯盟前天與昨天舉辦「縣市串聯散步節—台南場：古都生活紋理走讀—人本街道巡診」；首日由台南社區大學講師郭恆安帶領，從歐洲與日本古城發展經驗出發，對照安平與中西區現況。

郭恆安透過「生活環境古今對照」與「一平方公里生活盤點」，帶領參與者散步觀察市場與沿街商業活動如何形塑日常街道使用，進一步討論在地交通與空間問題，提出符合台南的宜行宜居改造方向。

第二天由講師吳比娜帶領民眾走讀古蹟周邊和水岸環境，她表示，安平目前已經將許多水岸、古蹟周邊的空間供給汽機車停車場，但其實安平已建置完善公車路網，連結市區、五期、台江與四鯤鯓，也有Youbike可到達到鹽水溪畔、運河河岸甚至億載金城和漁光島。

吳比娜建議，為了保護文化遺產及提升旅遊體驗，台南市應採取結合大眾運輸、友善步道、應用科技作監測等交通管制系統；活動吸引70位民眾參與，透過走讀與討論，檢視古都街道的安全與永續轉型課題。

台南好踅是由台南社大綠交通研究社、台南新芽、人本交通促進協會以及古都基金會等長期耕耘台南交通議題的組織共同組成；共同召集人宋宜真表示，要達到零排放和零死亡的目標，牽涉到個人日常習慣以及街道環境的覺察。

宋宜真提到，希望透過實地走讀和討論，觀察自身的日常行為、街廓管理和經濟活動，如何影響生活步行空間，乃至影響安平這座古城鎮所醞釀出的文化氣息、觀光活力和生活質感。

在地深耕的文史工作者、安平社區發展協會總幹事陳義添表示，這座四百年前的歷史聚落，遺留下許多細膩的人本尺度空間紋理，今年又適逢運河百年，實在應認真思考安平作為觀光和生活的古城，未來想要展現的樣貌。

陳期待，安平能不再是受過量汽機車壓迫的古城，而是在舒適宜行宜居的永續環境中，繼續涵養深厚的文化底蘊，找出前進的動力。