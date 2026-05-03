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紓解大客車駕駛荒 桃園「桃小巴」年底拚120條路線

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園推9人座「桃小巴」取代中型以上巴士運行低運量的公車路線，交通局表示，目前全市已布建48條「桃小巴」路線，年底前可望突破120條。圖／市府提供
桃園推9人座「桃小巴」取代中型以上巴士運行低運量的公車路線，交通局表示，目前全市已布建48條「桃小巴」路線，年底前可望突破120條。圖／市府提供

公車駕駛短缺問題難解，桃園市自2024年7月由觀音區率先以9人座「桃小巴」接手原有免費巴士服務，藉此鬆綁大客車駕駛人力。桃園市交通局表示，目前全市已布建48條「桃小巴」路線，年底前可望突破120條，採新闢與替代並行模式，持續為大客車人力缺口解套。

桃園市公車路網長期以大客車為主力，但近年駕駛人力短缺問題未見明顯改善，業者招募不易、退休潮加劇，部分偏遠或運量較低的路線經常面臨班次調整甚至停駛壓力。

交通局指出，導入「桃小巴」是針對運量較低、道路條件受限的路線量身打造的解方，以9人座車輛取代原本的中、大型巴士，駕駛只需普通小型車職業駕照即可上路，大幅降低人力門檻。

交通局表示，2024年7月觀音區率先試辦，將原本的免費巴士改以桃小巴接駁，成效獲在地居民肯定，後續陸續擴展到其他行政區，目前桃園市已布建48條桃小巴路線，年底前目標達到120條，部分為新闢路線，深入既有公車難以服務的巷弄與聚落，部分則取代原有公車路線，把釋出的大客車駕駛調派至運量較高的幹線。

不過，桃小巴在使用率上，屢被質疑宣傳不足，搭乘人次過低等。交通局表示，桃小巴主要深入鄰里與巷弄，彌補公車未能涵蓋的區域，目前每班次平均搭乘人次落在2到4人之間。

交通局表示，桃小巴駕駛人力門檻較低，由各路線負責營運的客運業者負責招募，除可紓解公車駕駛人力，同時提高公車服務涵蓋率，桃園市公車客運司機現有820人，缺口已從高點降至130人左右。

交通局指出，桃小巴採需求反應式或固定班次混合營運，路線規畫以串聯捷運站、火車站、轉運站及主要醫療、購物據點為原則，並依在地居民通勤、就醫、上學需求調整，後續將持續滾動檢討各區運量及民眾反映，逐步擴大桃小巴路網，緩解大客車駕駛人力缺口對市民通勤的衝擊。

桃園 公車 巴士

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