減重最大敵人不是意志力！瘦了又復胖 醫揭真相：脂肪細胞有記憶

不少人都有減重後又復胖的經驗。許書華醫師在臉書粉專指出，脂肪細胞其實具有「記憶」，即使體重下降，細胞內的運作模式仍可能維持在過去肥胖狀態，導致身體更容易再次囤積脂肪。

研究發現，即使成功減重並維持一段時間，脂肪細胞對高熱量食物的反應仍較敏感，一旦攝取過多熱量，吸收速度甚至比未曾肥胖者更快，形成「快速復胖」現象。

許書華進一步解釋，這種現象類似長期習慣造成的身體記憶，使減重不只是短期行為，而是一場需要長期維持的過程。

此外，新陳代謝暨減重專科醫師周建安也曾提醒，錯誤減重方式可能帶來健康風險。曾有案例透過極低熱量飲食短時間瘦身，雖成功減重，卻因肌肉流失與代謝下降，導致復胖速度加快。

周建安指出，這類族群常出現「泡芙人」體態，即外表看似纖瘦，但體脂肪偏高，增加糖尿病與心血管疾病風險。

根據「Journal of the International Society of Sports Nutrition」一項系統性回顧研究也顯示，單靠節食效果有限，應結合飲食調整與運動，才能有效降低內臟脂肪並維持長期成果。