扯！台中名店蛋糕驚見「保麗龍金球」 孩誤食嚼不爛還發苦食安處要查

台中一名網友投訴，昨天孩子食用東區知名麵包店買的母親節蛋糕上裝飾用的大金球，咀嚼好幾分鐘沒有融化、「味道苦苦的」，撥開後竟是「保麗龍球」，當下非常震驚、自責，質疑店家沒告知，有食安之虞引熱議。遭投訴店家致歉，並表示明起蛋糕刪除不可食用裝飾品。衛生局說，下午派員到店稽查。

這名網友質疑，蛋糕上面放保麗龍球當裝飾用意為何？母親節蛋糕多半與家中長輩及孩子一同享用但購買當下，店家未標示、清楚告知蛋糕內含非食用裝飾，以致於誤當糖球，害孩子誤食。事後詢問購買蛋糕朋友，也同樣感到震驚，並表示店家結帳時未有任何提醒。

訊息一出引起網友熱議，有網友認為「超扯！沒有比較漂亮，在裝飾什麼？」也有的建議，「一般是放巧克力球塗可食用金漆」；店家回覆表達歉意，管理部緊急向生產部布達，明起母親節開始製作所有蛋糕，會將所有不可食用裝飾品全部刪除。

台中市食安處說，將派員前往稽查，如查證違反食安法，將處3萬元以上至2億元罰鍰。將針對產品製作流程、裝飾物使用及標示告知情形進行查核，並要求業者避免使用非食品材料於產品中，如確有裝飾需求應清楚標示或主動告知。