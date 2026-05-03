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災民質疑開口堤釀災 水利署：防洪構造符合標準、極端洪流非人力可擋

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決重創光復鄉，馬太鞍溪橋被沖毀。本報資料照片
花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年潰決重創光復鄉，馬太鞍溪橋被沖毀。本報資料照片

花蓮光復鄉去年因馬太鞍溪堰塞湖潰決重創，部分罹難者家屬質疑防災失當，並指開口堤未封堵導致災情擴大，集體委託律師向公所、縣府、水利署及林保署提出總額逾7.4億元國賠。水利署今天回應，災害主因為超越防洪標準的極端洪流，非任何人工設施可防範。

水利署表示，針對外界質疑開口堤設計問題，強調開口堤為台灣及日本常見的治水工法，主要功能在於平時排水順暢並降低下游淹水風險。全台中央管河川共設有65處開口堤，馬太鞍溪光復堤防依百年重現期距標準設計建造，右岸開口堤屬治理計畫內的防洪構造，並非破損或缺口。

對於施工時序爭議，水利署指出，依據去年9月8日農業部專案會議分工，第九河川分署已在9月21日前完成緊急疏濬、堤防培厚、加高，以及開口堤封堵至計畫堤頂等作業，並非外界所稱臨時應變。

水利署進一步引用第三方「中華民國水利技師公會全國聯合會」鑑定報告指出，堰塞湖溢流量高達每秒8860CMS，為原防洪保護標準2040CMS的4倍以上，且洪水挾帶大量土砂、巨石與漂流物，形成高能量、高流速的複合型洪流，水位甚至高於堤防與橋梁，導致馬太鞍溪橋瞬間遭沖毀，並造成左右岸堤防全面溢流與破壞。

另外，災後河床平均淤積達3至5公尺，總量超過1000萬立方公尺，水利署指出，災發當日即成立前進指揮所，啟動緊急搶險與疏濬作業，並動員全台14個分署支援救災，後續持續辦理復建工程、堤防加固與加高及河道清疏，以降低再次發生災害的風險。

針對家屬提出國賠訴求，水利署表示尊重法律程序，但強調本案主因屬極端自然條件所致，與開口堤設計無關，呼籲外界應基於正確資訊判斷，避免誤解持續擴散。

風險 日本 水利署

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