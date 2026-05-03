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卓榮泰提降低考題難度補充護理人力 白委質疑遲不兌現三班護病比入法
民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，護理人員面臨低薪資、高工時的職場環境，行政院長卓榮泰不思如何改善血汗職場環境，遲不兌現賴清德總統開出三班護病比入法的承諾，完全暴露卓榮泰距離基層人民有多遙遠。
陳清龍是針對行政院長卓榮泰在南丁格爾獎頒獎典禮，提出透過考題調整補充護理人才的說法，作了以上的回應。
陳清龍說，護理人員面臨低薪資、高工時的血汗職場環境，導致我國護理人力長期缺乏，卓榮泰不思考如何改善護理人員的血汗職場環境，也遲不兌現賴總統開出三班護病比入法的承諾，選擇放寬考試難度，真的是荒謬至極。
他表示，護理考試變簡單，臨床的醫療問題有變簡單嗎？降低醫護品質，難道不會危及病人的安全？卓榮泰完全暴露距離基層人民有多遙遠，希望行政院趕快做正事，盡速兌現賴總統開出三班護病比入法的承諾，如此才能給護理人員一個有尊嚴的職場環境。
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