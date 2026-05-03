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國5北上雪隧回堵6公里 警估晚間8時漸紓解

中央社／ 宜蘭3日電

今天是勞動節連假收假日，國道5號北上車潮湧現，雪山隧道入口處中午回堵6公里。宜蘭縣警察局交通隊長許成滄表示，預估晚間8時許車潮逐漸紓解。

許成滄今天向中央社記者表示，國5已於上午8時啟動北上蘇澳至坪林各入口匝道儀控，中午12時許，雪山隧道北向入口處已回堵約6公里，雪隧內平均車速約每小時25公里，包含頭城、宜蘭、羅東匝道回堵約500公尺至1公里。

許成滄指出，根據以往經驗，許多用路人會在收假前一天北返，今天預估晚間8時過後車潮可逐漸紓解。為因應收假車潮，警方已提前在重要道路部署警力，全力執行交通疏導勤務，確保行車順暢。

至於蘇花路廊交通狀況，公路局東區養護工程分局發布新聞稿表示，蘇花路廊上午全線順暢，截至上午10時，蘇花路廊南下方向宜蘭往花蓮車流量為1257輛，北上方向花蓮往宜蘭為1695輛。

東區養護工程分局指出，上午10時經台9線蘇花改蘇澳至崇德南下約73分鐘，崇德至蘇澳北上約74分鐘，預估下午蘇花路廊北返車流逐漸明顯，仍有約7500輛通行需求。

坪林 中央社 宜蘭

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