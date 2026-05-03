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國5北向「紫爆」車速僅12公里 下午11地雷壅塞路段曝光
今天是勞動節連假第3天也是收假日，截至中午12時止，國5宜蘭-頭城北向路段「紫爆」，時速僅12公里，其他路段大致正常，交通部高公局預估，今下午重點壅塞路段包含國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里等11處。
高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為26.3百萬車公里，預估今天交通量為110百萬車公里，仍在預期流量範圍內，上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭-坪林路段，其餘路段行車大致順暢。
高公局指出，今天上午10時37分，國1高架北向26.6公里處，發生1輛小客車及1輛小貨車（側翻）追撞事故，造成後方車流回堵6公里；10時55分，於國1北向315.9公里處，發生2輛小客車追撞事故；11時，於國1北向234.5公里處發生4輛小客車追撞事故。上述事故均影響整體車流。
高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等。
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