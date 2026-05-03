國5北向「紫爆」車速僅12公里 下午11地雷壅塞路段曝光

台中一名網友投訴，昨天孩子食用東區知名麵包店買的母親節蛋糕上裝飾用的大金球，咀嚼好幾分鐘沒有融化、「味道苦苦的」，撥開後竟是「保麗龍球」，當下非常震驚、自責，質疑店家沒告知，有食安之虞引熱議。遭投訴店

2026-05-03 13:57