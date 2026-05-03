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雲嘉南類馬爾太蟲檢出率大降 水試所：國產牡蠣品質與育成率顯著提升

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
2023至2025年調查結果顯示，台南地區的類馬爾太蟲檢出率從2024年高點29.04%顯著降至12.74%，由每串牡蠣存活數平均增加86顆，育成率提升36.6%；雲嘉地區的檢出率從22.58%同步下降至12.73%，每串牡蠣存活數平均增加10.2顆，育成率提升12.83%。圖／水試所提供
2023至2025年調查結果顯示，台南地區的類馬爾太蟲檢出率從2024年高點29.04%顯著降至12.74%，由每串牡蠣存活數平均增加86顆，育成率提升36.6%；雲嘉地區的檢出率從22.58%同步下降至12.73%，每串牡蠣存活數平均增加10.2顆，育成率提升12.83%。圖／水試所提供

面對氣候變遷與國際貿易競爭挑戰，農業部水產試驗所多年來透過研究團隊深入雲林嘉義台南等主要牡蠣產區進行實地調研，建立長期的疫病背景資料庫。最新研究顯示，2025年台灣西部沿海主要病原「類馬爾太蟲(Marteilioides chungmuensis, MC)」的檢出率已較往年顯著降低，大幅提升國產牡蠣的品質與育成率。

水試所水產養殖組副研究員黃淑敏指出，類馬爾太蟲是近年國產牡蠣減產的主因之一，監測資料顯示，高水溫會顯著提高該病原感染率，當環境壓力與疫病威脅交織，即成為導致牡蠣大規模死亡的關鍵風險因素。

2023至2025年調查結果顯示，台南地區的類馬爾太蟲檢出率從2024年高點29.04%顯著降至12.74%，由每串牡蠣存活數平均增加86顆，育成率提升36.6%；雲嘉地區的檢出率從22.58%同步下降至12.73%，每串牡蠣存活數平均增加10.2顆，育成率提升12.83%。

黃淑敏指出，除了養殖戶積極配合生產調適外，2024年底康芮颱風後的蚵棚密度調整，減少了新舊苗間的交互感染，是檢出率大幅改善的關鍵因素。

黃淑敏表示，為協助漁民降低疫病風險並穩定收益，水試所將長期監測與實地調研成果轉化為具體生產調適建議，包括調整放養期，建議區隔中蚵與新苗的放養時間與位置，降低不同期別蚵苗交互感染風險；精選優質種苗，建立具信譽的種苗來源名單，並於放養前檢視中蚵苗生殖腺與幼苗成長狀況，以提升整體養殖穩定度。

環境壓力監測部分，參考水溫監測資料適時調整養殖密度，如遇高溫或疫病好發季節，可視情況降低放養密度或提前採收，以降低養殖風險。

水試所表示，類馬爾太蟲是近年國產牡蠣減產的主因之一，而根據最新研究顯示，2025年台灣西部沿海的類馬爾太蟲檢出率已較往年顯著降低。圖／聯合報系資料照
水試所表示，類馬爾太蟲是近年國產牡蠣減產的主因之一，而根據最新研究顯示，2025年台灣西部沿海的類馬爾太蟲檢出率已較往年顯著降低。圖／聯合報系資料照

台南 雲林 嘉義

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