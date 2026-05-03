男性隱形殺手！林逸欣父罹攝護腺癌離世 醫提醒：50歲是關鍵分水嶺

女星林逸欣父親、台南知名神經內科醫師林春銘日前因攝護腺癌離世，享壽73歲。泌尿科醫師呂謹亨提醒，攝護腺癌早期常無明顯症狀，被稱為「男人最隱形的殺手」，即使具備醫療資源或高社經地位，也未必能完全避開風險。

呂謹亨在臉書發文指出，許多患者常問「攝護腺肥大會不會變癌症？」、「攝護腺發炎是不是癌前兆？」目前醫學共識認為，攝護腺肥大與攝護腺發炎雖不會直接導致攝護腺癌，但三者可能共享相似的致病環境，代表攝護腺已處於較不健康狀態，因此若有相關症狀仍應積極就醫。

他進一步指出，攝護腺癌高風險族群包括50歲以上男性、有家族病史者、長期偏好高脂肪與紅肉飲食者，以及高血壓、腹部肥胖等代謝症候群患者。其中50歲被視為重要分水嶺，年齡愈高，風險也會明顯上升。

至於預防方式，呂謹亨建議，50歲以上男性每年可進行一次PSA（攝護腺特異抗原）篩檢，若有家族史者可提早至45歲開始追蹤。此外，日常飲食可多攝取熟番茄，因加熱後茄紅素更容易吸收；搭配地中海飲食、控制體重血壓及規律運動，都有助降低風險。

呂謹亨也提醒，攝護腺問題若長期忽視，可能影響排尿功能與生活品質。男性若出現頻尿、夜尿、排尿困難或尿流變細等情況，應及早接受專業評估，別等到症狀明顯才就醫。

另外，北醫附醫泌尿科主治醫師黃建榮指出，攝護腺癌與攝護腺肥大症狀幾乎一致，易讓民眾誤以為是「良性」症狀而忽略就醫，呼籲男性一旦出現小便難解、尿速變慢、夜尿等任一症狀出現時，就應立即就醫，檢測PSA指數搭配肛門指診就能鑑別診斷。