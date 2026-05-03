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汛期將至伴聖嬰現象 劉世芳籲民眾提前整備防災

中央社／ 台北3日電

內政部長劉世芳今天提醒，台灣每年5至11月為颱風及豪雨好發期，今年受聖嬰現象影響，汛期降雨及颱風動態更具不確定性，政府已提前啟動各項汛期整備作業，也請民眾及早完成。

聯合國旗下世界氣象組織（WMO）4月下旬發布預測，聖嬰現象將在今年年中回歸，最快時機很可能在5至7月，且初步跡象顯示這次現象將強烈；上次聖嬰現象將全球氣溫推上歷史高點。

內政部消防署今天透過新聞稿表示，今年受聖嬰現象影響，全球氣候變化更加明顯，極端天氣事件發生頻率提高，台灣今年汛期降雨及颱風動態更具不確定性。

劉世芳提醒，隨著汛期即將到來，民眾應及早完成防颱、防汛各項整備工作，強化居家安全檢查、備妥防災物資、掌握最新氣象資訊，以降低災害可能帶來的衝擊。

劉世芳表示，台灣每年5至11月為颱風及豪雨好發期間，近年受全球氣候變遷影響，短延時強降雨、局部豪雨、強陣風及複合型災害風險日益增加；今年又逢聖嬰年，天候條件變化快速，可能增加颱風路徑、降雨時序及區域分布的變數，政府已提前啟動各項汛期整備作業，全面提升防救災應變量能。

劉世芳呼籲，民眾應把握汛期前整備期，落實各項防災措施，包括清理住家排水溝，避免堵塞積水；固定招牌、盆栽及戶外懸掛物，防止強風吹落；備妥緊急避難包，以利緊急狀況發生時迅速避難；並預先了解住家周邊避難收容處所及避難路線，提升災時應變效率。

劉世芳表示，民眾可至消防署全球資訊網查詢颱風整備、居家安全檢查、緊急避難包準備清冊等各項防災宣導資訊；另外，政府每年皆與各大賣場攜手合作設置防颱專區，提供民眾一站式快速購足防颱整備所需物資，協助民眾提前做好各項準備工作。

此外，劉世芳也建議，民眾可提前下載消防防災e點通APP，即時掌握颱風、豪雨、地震等各類防災資訊，可設定居住地、工作地或親友所在地，接收即時警報與推播通知，及早掌握環境及天候變化，並預先下載離線地圖，災害來臨無網路狀態仍可導引使用，提升全民自主應變能力。

劉世芳強調，除做足各項防災準備工作，於颱風警報、豪雨或強風期間，應避免前往山區、溪流、海邊等危險區域活動；面對聖嬰年可能帶來的氣候挑戰，防災整備宜早不宜遲。

同時，政府也會持續做好各項整備工作，請全民共同提高警覺，落實平時準備、災時應變，善用各項防災工具與資訊服務。

聯合國 颱風 聖嬰現象

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