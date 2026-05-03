李四川提TPASS升級構想 學界憂排擠長途：將納入評估

台北市長蔣萬安昨提到與國民黨新北市長參選人李四川討論到TPASS的升級功能，不過產學界質疑，短途通勤族若大量使用，恐排擠長途與商務旅客座位。李四川今表示，相關意見都會納入評估，並將再與專家討論後審慎提出政策。

李四川指出，若以板橋至南港為例，目前票價與捷運相差不多，因此提出可透過加價機制，讓通勤族有更多選擇，「如果TPASS能夠加價搭乘高鐵，那原則上從板橋到南港，可不可以讓市民不要開車，早晚通勤能夠紓解」。他認為這個機制有助緩解上下班車潮。

對於外界關切短途旅客恐占用運能問題，李四川說，這是他近2個月跑基層時市民普遍反映的心聲。他指出，目前捷運尖峰時段經常需等2、3班車才能上車，通勤壓力相當大。

不過他也強調，已注意到專家學者對於短途占用座位、影響高鐵或其他運具營運的疑慮，相關意見都會納入評估。他表示，未來仍會邀集專家委員討論，綜合運量與價格等因素審慎規畫後，再提出具體政策方向。