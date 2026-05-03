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今起兩波梅雨鋒面影響 下午起中部以北、宜蘭轉雨明後全台有雨
5月進入梅雨季，未來一周受兩波梅雨鋒面影響。中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，今下半天起第一波鋒面接近，中部以北及宜蘭水氣逐漸增加轉雨，明、後天全台都有短暫雨，中部以北有較大雨勢。周三、周四天氣穩定，周五又有另一波鋒面接近，周六北部及東半部降雨再增加。
今天是五一勞動節連假收假日，劉沛滕表示，今天上半天各地穩定晴朗，氣溫較高。下午至晚間鋒面逐漸接近，中午過後中部以北及宜蘭轉為短暫陣雨或局部雷雨。明天鋒面通過台灣，各地都有短暫降雨及局部雷雨，中部以北有較大雨勢。周二受華南雲雨區影響，各地仍容易降雨，預計周三才會趨緩，天氣穩定。
劉沛滕指出，今天台灣上空天氣晴朗，各地暖熱，台東有局部焚風機率。鋒面逐漸在華南建立，下半天鋒面接近，中部以北及宜蘭開始降雨，各地山區也有局部雨勢；入夜鋒面更加接近，中部以北降雨越來越明顯。明天至後天鋒面通過，加上華南雲雨區東移影響，各地有短暫陣雨或雷雨，尤其明天中部以北有較大雨勢。
劉沛滕表示，周三至周四天氣轉為穩定，東半部及山區有局部降雨。周五東半部也有水氣，隨著另一波鋒面逐漸接近，午後各地近山區的平地都有降雨機率。周六鋒面通過，中部以北及東半部雨勢明顯。
未來一周溫度，劉沛滕表示，今天各地高溫都有30度以上，明、後天東北季風影響，北部高溫22至24度；周一晚上到周二清晨低溫僅18至19度。周三天氣轉為穩定，溫度回升，高溫再回到30度以上。
此外，劉沛滕說，今天金門及馬祖有局部霧或低雲影響能見度，提醒民眾留意。
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