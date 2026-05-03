牙醫總額年年增2026年增至584億元 卓榮泰：盼降兒童蛀牙、老人缺牙

政府重視口腔健康政策，健保牙科門診總額逐年增加，從2023年的新台幣508億元，今年增加至584億元。行政院長卓榮泰今日出席「115年五四牙醫師節慶祝活動」，強調面對少子化與超高齡社會雙重挑戰，台灣口腔健康政策正從全面邁向「預防與全人照護」，逐步實現世界衛生組織的「8020計畫」。

卓榮泰表示，口腔健康與全身健康密不可分，不僅影響營養吸收與慢性病控制，也牽動長照體系負擔。因此，未來政策將聚焦於兒童口腔健康、偏鄉與弱勢照護、科技導入與精準醫療這四大方向，以及國際接軌與人才培育，期盼打造全齡口腔健康防護網。

台灣牙醫界在健保制度中的角色備受肯定，卓榮泰指出，自1995年全民健保開辦後，牙醫界於1998年率先導入「總額支付制度」，透過預算協商與專業自律，成功抑制醫療費用成長，也兼顧醫療品質與資源分配。數據顯示，牙醫門診總額預算從早期300多億元，成長至近年約584億元，成長幅度近15%。

卓榮泰強調，「牙醫總額年年增」，顯示政府對口腔醫療需求的持續投入。政府已規畫持續加碼投入，2026年口腔衛生保健預算將提升至28.2億元，較前一年增加6.6億元。同時強化預防醫學與早期治療，並擴大偏鄉醫療與特殊族群照護資源，期望從源頭降低疾病發生率。

根據統計，台灣兒童口腔健康已有明顯改善，5歲兒童齲齒率已從2018年的65.43%，下降至2024年的46.3%。12歲兒童齲齒指數也降至2.1顆，顯示長年推動校園口腔保健與預防措施逐漸奏效，而除了幼童，高齡者口腔健康問題仍不容忽視，目前65歲長者平均自然牙僅約19.77顆，距80歲保有20顆牙的「8020目標」仍有落差。

「我不知道自己目前還有多少顆健康的牙齒，是不是符合年齡要求的數字？」卓榮泰說，目前「應該」有多少顆牙？只能靠牙醫師仔細檢查評估，許多民眾仍習慣「牙痛才看醫生」，錯失黃金治療時機。定期口腔檢查與預防保健，才是維持健康的關鍵，建立固定看牙習慣，就像健康檢查一樣。

卓榮泰指出，醫療體系承受巨大壓力，牙醫師同樣堅守崗位，維持基層醫療服務穩定。牙醫總額長期維持點值穩定，評核表現優異，民眾滿意度更高於其他醫療部門，成為健保制度中的「模範生」。