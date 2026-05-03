五一連假收假日省道昨起出現返工作車潮 今估12地雷路段恐壅塞

今天是勞動節連假第3天，昨天午後各地返回工作地車潮已逐漸湧現，晚間6時仍有壅塞路段，今天預估台61線鳳鼻-香山路段、台64線國3中和交流道、台9線新店-烏來等12處易壅塞路段將湧現車潮。

昨天午後各地返回工作地車潮已逐漸湧現，至18時仍有壅塞路段為台2線萬里路段至外木山路段東向（53K+690~55K+20）、台74線霧峰至大里路段西向（37K+700~32K+800）；車多路段為台74線潭子系統至太原路段東向（20K+0~24K+400）。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨（2日）西部國道客運共計行駛5183班次，疏運10萬2470人。

公路局指出，今日預估台61線鳳鼻-香山路段（北向與南向），台61線竹南-玄寶大橋路段（北向），台61線中彰大橋（北向），台1線水底寮-楓港（北向）等主要城際易壅塞路段。

銜接國道易壅塞路段包含台64線國3中和交流道（東向）、台74線台中環線接國3之霧峰（西向）、台18線國3中埔交流道（東向與西向）、台86線仁德系統（東向與西向）等。

另外，台2線萬里-大武崙（東向與西向）、台2線與台2乙線關渡-淡水（東向與西向）、台2線福隆路段（西向）、台9線新店-烏來（南向）等觀光風景區易壅塞路段也將湧現車潮。

為紓緩壅塞路況，公路局表示，將依各路段連續假期的交通特性規畫替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

公路局已請客運業者於115年勞動節連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假也推出國道客運85折優惠措施；另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2至3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金；兩者優惠疊加後，最高可享6折，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。