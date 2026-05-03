快訊

護師不滿...卓榮泰要求護理考試不要太難 石崇良揭背後考量「這因素」

台灣地狹人稠 揭密國軍砲兵訓練如何克服場地問題

沒美乃滋也能做！加入冰箱裡1食材可做出更濃郁馬鈴薯沙拉

聽新聞
0:00 / 0:00

五一連假收假日省道昨起出現返工作車潮 今估12地雷路段恐壅塞

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
昨天省道於午後各地返回工作地車潮已逐漸湧現，晚間6時仍有壅塞路段，今天預估台61線鳳鼻-香山路段等12處路段易壅塞。聯合報系資料照
昨天省道於午後各地返回工作地車潮已逐漸湧現，晚間6時仍有壅塞路段，今天預估台61線鳳鼻-香山路段等12處路段易壅塞。聯合報系資料照

今天是勞動節連假第3天，昨天午後各地返回工作地車潮已逐漸湧現，晚間6時仍有壅塞路段，今天預估台61線鳳鼻-香山路段、台64線國3中和交流道、台9線新店-烏來等12處易壅塞路段將湧現車潮。

昨天午後各地返回工作地車潮已逐漸湧現，至18時仍有壅塞路段為台2線萬里路段至外木山路段東向（53K+690~55K+20）、台74線霧峰至大里路段西向（37K+700~32K+800）；車多路段為台74線潭子系統至太原路段東向（20K+0~24K+400）。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨（2日）西部國道客運共計行駛5183班次，疏運10萬2470人。

公路局指出，今日預估台61線鳳鼻-香山路段（北向與南向），台61線竹南-玄寶大橋路段（北向），台61線中彰大橋（北向），台1線水底寮-楓港（北向）等主要城際易壅塞路段。

銜接國道易壅塞路段包含台64線國3中和交流道（東向）、台74線台中環線接國3之霧峰（西向）、台18線國3中埔交流道（東向與西向）、台86線仁德系統（東向與西向）等。

另外，台2線萬里-大武崙（東向與西向）、台2線與台2乙線關渡-淡水（東向與西向）、台2線福隆路段（西向）、台9線新店-烏來（南向）等觀光風景區易壅塞路段也將湧現車潮。

為紓緩壅塞路況，公路局表示，將依各路段連續假期的交通特性規畫替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

公路局已請客運業者於115年勞動節連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假也推出國道客運85折優惠措施；另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2至3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金；兩者優惠疊加後，最高可享6折，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

烏來 萬里 車潮

延伸閱讀

明勞動節連假收假日「各地湧車潮」 國道11大路段易塞曝光

今五一連續假期收假日北返高峰 國道11處恐塞

五一連假收假日上午國5恐塞時速24公里 下午1時起高乘載管制

勞動節連假收假 國5上午估現北返車潮

相關新聞

牙醫總額年年增2026年增至584億元 卓榮泰：盼降兒童蛀牙、老人缺牙

政府重視口腔健康政策，健保牙科門診總額逐年增加，從2023年的新台幣508億元，今年增加至584億元。行政院長卓榮泰今日出席「115年五四牙醫師節慶祝活動」，強調面對少子化與超高齡社會雙重挑戰，台灣口

五一連假收假日省道昨起出現返工作車潮 今估12地雷路段恐壅塞

今天是勞動節連假第3天，昨天午後各地返回工作地車潮已逐漸湧現，晚間6時仍有壅塞路段，今天預估台61線鳳鼻-香山路段、台64線國3中和交流道、台9線新店-烏來等12處易壅塞路段將湧現車潮。

護師不滿…卓榮泰要求護理考試不要太難 石崇良揭背後考量「這因素」

護理人力流失，行政院長卓榮泰昨出席南丁格爾獎頒獎典禮表示，他已請考試院院長、考選部長針對護理師考照，拜託他們題目不要出太難，考古題沒關係，不要考那種專門技術，讓更多年輕人進入護理工作，引爆護理界不滿。

國5北向「紫爆」時速只有8公里 下午1時起高乘載管制

今為勞動節連續假期收假日，北返高峰，國5北向宜蘭至坪林路段已湧現車潮，上午9時許宜蘭到頭城時速24公里，到了10點多就「紫爆」，時速只剩８公里。下午13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘

護理人力荒有解？ 卓揆：政府推12項改革、考試增次不降標準

台灣醫療體系長期面臨護理人力短缺壓力，昨天護理界指標的「南丁格爾獎」頒獎典禮，行政院長卓榮泰建議考試院將考題「別出太難」、「拿考古題來考」以增加考照率，引發護理界炸鍋，卓揆今日出席「115年五四牙醫師

今收假日晚間鋒面通過雷雨襲 陰雨降溫北部低溫1字頭濕涼到周二

今天是五一勞動節連假收假日，但晚間鋒面通過雷雨襲。天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，加上東北季風影響，天氣轉陰雨且氣溫下降，北部低溫不到20度，明顯轉涼，降雨持續影響至周二。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。