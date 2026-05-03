護師不滿...卓榮泰要求護理考試不要太難 石崇良揭背後考量「這因素」

護理人力流失，行政院長卓榮泰昨出席南丁格爾獎頒獎典禮表示，他已請考試院院長、考選部長針對護理師考照，拜託他們題目不要出太難，考古題沒關係，不要考那種專門技術，讓更多年輕人進入護理工作，引爆護理界不滿。

衛福部長石崇良今參加台灣皮膚科醫學會年會2026開幕式前受訪表示，醫事人員專門職業技術人員一向是秉持教、考、用，希望透過需要的人力，從教育去強化，並將學校教育結合臨床運用，因涉及國家證照而出現考試問題。

石崇良說，卓院長昨天的談話，主要收到民間的反映，認為有時候感覺考試的題目比較艱澀、艱深，且從考試及格率也發現，確實有些職類的及格率比較低，才有全面性檢討的想法，希望透過命題的優化，並依據所需要的核心職能去設計題目，避免題目過度艱深、刁鑽，反讓學生畢業後，無法投入職場。

至於健康幣無法如期在4月上路，石崇良說，大家都很關心健康幣何時推出，目前都按照既定規畫進行，包括健保端的APP已經完成，兌換端的國健署APP也差不多完成建置，已進入最後階段，目前正在進行系統測試。

至於何時上路，石崇良說，因最後還會與運動部討論後，再來研議；被問到今年上半年是否有機會，他表示，沒有排除任何可能。