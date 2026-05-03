國5北向「紫爆」時速只有8公里 下午1時起高乘載管制

今為勞動節連續假期收假日，北返高峰，國5北向宜蘭至坪林路段已湧現車潮，上午9時許宜蘭到頭城時速24公里，到了10點多就「紫爆」，時速只剩８公里。下午13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘

2026-05-03 10:48