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護理人力荒有解？ 卓揆：政府推12項改革、考試增次不降標準

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
行政院長卓榮泰建議考試院將考題「別出太難」、「拿考古題來考」以增加考照率，引發護理界炸鍋，他強調是被斷章取義。記者廖靜清／攝影
行政院長卓榮泰建議考試院將考題「別出太難」、「拿考古題來考」以增加考照率，引發護理界炸鍋，他強調是被斷章取義。記者廖靜清／攝影

台灣醫療體系長期面臨護理人力短缺壓力，昨天護理界指標的「南丁格爾獎」頒獎典禮，行政院長卓榮泰建議考試院將考題「別出太難」、「拿考古題來考」以增加考照率，引發護理界炸鍋，卓揆今日出席「115年五四牙醫師節慶祝活動」，解釋以後護理師考試用考古題提升錄取率，是被斷章取義。

卓榮泰針對外界質疑「考試放水」說法，強調相關政策並非降低專業門檻，而是透過制度性改革，擴大人力供給、改善職場環境，進一步留住人才。他指出，政府已自2024年起推動「護理人力政策整備12項計畫」，從考試制度、薪資待遇到工作環境全面改革，目標是在提升人力的同時，維持醫療品質與專業標準。

針對外界批評護理師考試難度調整恐影響專業品質，卓榮泰澄清，改革核心並非「放水」，而是檢討考題是否過度艱深或偏離臨床實務。他表示，自2024年起已將護理師國考由每年2次增加至3次，並進行命題合理化調整。

根據統計，2025年護理師考試合格人數已突破8,000人，顯示制度調整確實有助於補充人力，但同時仍維持專業門檻，不會犧牲醫療品質。除了考試制度，政府也將重點放在「留人」。卓榮泰說，隨著高齡化加劇，醫療照護需求大幅增加，護理人力流失問題更加嚴峻。

衛福部已推動「三班護病比」制度，並採取「獎勵先行、逐步推動」策略，包括夜班津貼與達標醫院獎勵，以改善護理人員過勞與人力不足問題。衛福部已推動「三班護病比」制度，並採取「獎勵先行、逐步推動」策略，包括夜班津貼與達標醫院獎勵，以改善護理人員過勞與人力不足問題。

卓榮泰表示，2026年相關預算已提高至約68.85億元，用於補助三班輪值與醫院達標獎勵，期望提升職場誘因與穩定度。在制度面上，政府同步推動多項配套，包括新手護理師臨床導師制度、住院整合照護與輔助人力制度、分級分工減輕護理負擔，這些措施旨在降低新進人員流失率，並改善現場工作壓力。

透過整體改革，強化新進人員的輔導與留任計畫，能有效降低高離職率，卓榮泰強調，未來目標是讓護理人員在職涯7年後仍願意持續投入，建立穩定且可長久的醫療人力體系。

行政院長 考試院 護理師

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