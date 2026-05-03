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夜尿狂跑廁所好困擾 營養師曝「攝護腺肥大5地雷」：吞保健品前先看

聯合新聞網／ 綜合報導
不少男性深受攝護腺肥大與夜尿困擾，營養師提醒，應先從改善日常飲水與飲食習慣做起。聯合報系資料照
不少男性深受攝護腺肥大與夜尿困擾，營養師提醒，應先從改善日常飲水與飲食習慣做起。聯合報系資料照

許多男性步入中年後，常面臨頻尿、夜尿等「攝護腺肥大」帶來的困擾。不少人一遇到排尿問題，直覺反應就是「減少喝水」，或是趕緊買南瓜子等保健食品來補救。然而，營養師曾建銘提醒，攝護腺肥大並非單一器官的問題，而是與日常飲水、飲食習慣甚至腰圍息息相關，單靠少喝水或吞保健品恐延誤改善時機。

曾建銘在臉書粉專發文點破迷思，指出若有頻尿、夜尿或尿不乾淨的困擾，在依賴保健食品之前，務必先檢視自己的生活作息，並列出以下「5大關鍵習慣」：

一、白天不喝水、晚上猛灌

不少夜尿嚴重的患者，白天工作時不愛喝水，到了晚上才大量補充水分，這自然會增加夜間排尿次數。營養師建議，水分應集中在白天至下午時段補足，晚餐後應逐漸減量；睡前2至3小時更要避免大量飲水，半夜若口渴，只要小口潤喉即可，切忌一次豪飲。

二、常喝「膀胱興奮劑」

咖啡、濃茶與含酒精飲料都會刺激膀胱，產生利尿作用。若本身已有頻尿或夜尿問題，下午過後應盡量減少攝取這些刺激性飲品。此外，酒精還會影響睡眠品質，容易導致夜尿與失眠的惡性循環。

三、晚餐口味過度重鹹

晚餐若愛吃滷味、重口味湯品等高鈉食物，容易讓身體感到口渴，進而在睡前不自覺地喝下更多水，加劇夜尿頻率。建議晚餐以清淡為主，減少鹽分攝取，對控制夜間尿意有極大幫助。

四、腰圍過粗、腹部肥胖

攝護腺肥大與「代謝症候群」息息相關。腹部肥胖、高血壓及高血糖會使身體長期處於慢性發炎狀態，讓排尿問題更為複雜。建議調整飲食型態，減少加工食品，多攝取深綠色蔬菜、番茄與優質蛋白質。只要適度減去5%的體重，排尿症狀就能獲得明顯改善。

五、用保健食品取代正規醫療

市售的南瓜子、茄紅素雖然適合當作日常保養，但「絕對無法取代正規治療」。曾建銘警告，若已經出現尿不出來、排尿疼痛、血尿、尿流變細，或是檢查發現攝護腺特異抗原（PSA）異常等嚴重警訊，千萬別硬撐，應盡速尋求泌尿專科醫師評估與協助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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