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今收假日晚間鋒面通過雷雨襲 陰雨降溫北部低溫1字頭濕涼到周二

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今天是五一勞動節連假收假日，晚間鋒面通過雷雨襲，天氣轉陰雨且氣溫下降，北部低溫不到20度，明顯轉涼。本報資料照片
今天是五一勞動節連假收假日，晚間鋒面通過雷雨襲，天氣轉陰雨且氣溫下降，北部低溫不到20度，明顯轉涼。本報資料照片

今天是五一勞動節連假收假日，但晚間鋒面通過雷雨襲。天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，加上東北季風影響，天氣轉陰雨且氣溫下降，北部低溫不到20度，明顯轉涼，降雨持續影響至周二。

林孝儒指出，目前中國沿海已有一道鋒面建立，今日白天台灣仍位處鋒面前緣的西南風環境，各地普遍為晴時多雲天氣，但氣溫炎熱，預測各地高溫約30-33度。午後受熱力作用影響，局部山有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨的機會。

今天晚間到明天受鋒面通過影響，林孝儒說，各地將由北至南陸續轉為陰有短暫陣雨或雷雨天氣，降雨以中北部至東部較為明顯， 越往南部降雨影響相對越小。隨著收假日的天氣逐漸轉趨不穩定，降雨可能影響行車視線，請多加留意路況與行車安全。

林孝儒指出，這樣的降雨型態將持續影響至周二。期間台灣附近受東北季風及華南雲系通過影響，各地大致為陰或多雲並有短暫陣雨、雷雨的天氣，僅南部(南高屏一帶)仍偶有短暫陽光露臉的機會。

氣溫方面，受北方較涼的空氣南下影響，與今日偏暖炎熱的現象將有明顯的差異，預測周一、二北部至東部高溫約21至25度、低溫約18至20度，中南部高溫約26至30度、低溫約21至25度。

林孝儒指出，周三至周四台灣轉受高壓東南至南風主導環境，各地天氣將較為穩定。迎風東部有地形降雨或午後山區有零星熱對流降雨可能，但整體降雨影響不大，氣溫明顯回升，偏暖較熱。

至於周五至周末可能再有另一道鋒面通過，並接續受東北季風影響，各地再度轉為陰有短暫陣雨或雷雨的天氣，氣溫也將再下降轉涼。林孝儒說，後續預報變化有待觀察，需持續關注最新天氣預報資訊。

 ※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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