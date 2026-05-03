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鼠患不能僅靠投藥 環境部：應同步清除環境食物來源

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部表示，老鼠藥的投放方式與綜合管理才是安全且有效的關鍵，包含清除環境中老鼠的食物來源、嚴格執行定點投放與紀錄追蹤等。路透
環境部表示，老鼠藥的投放方式與綜合管理才是安全且有效的關鍵，包含清除環境中老鼠的食物來源、嚴格執行定點投放與紀錄追蹤等。路透

近期台北市部分地區為因應鼠患，大量投放老鼠藥。環境部今表示，針對台北市政府在回應民眾質疑投放老鼠藥問題時，強調均「使用中央的核可用藥」。然而藥劑來源合法是基礎，但投放方式與綜合管理才是安全且有效的關鍵，包含清除食物來源、嚴格執行定點投放與紀錄追蹤等。

環境部說，防治鼠害使用的環境用藥，依「環境用藥管理法」必須取得環境部許可，但投藥僅是輔助，應落實「三不政策」，即「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」，滅鼠不能只靠投藥，如果環境中的食物來源未清除，老鼠對毒餌的興趣會大減，投再多藥也難見效。

台大昆蟲學系名譽教授徐爾烈建議，老鼠藥應放置於「鼠洞口、牆角、隱蔽處」或使用「滅鼠餌站」，避免散漫式投藥，且必須記錄投放地點與數量，並在一定時間後收回未被取食的毒餌，以防環境汙染或殘藥遭誤食。

環境部表示，環境部核准的環境用藥雖對人體毒性相對較低，但對貓狗及其他野生動物仍具威脅，在公園或公共場所投藥時，宜設置「警示告示牌」，確保所有投藥點皆有明顯標示，提醒飼主牽好寵物、家長看顧幼兒。

環境部強調，滅鼠策略應多元化，不宜單一依賴藥劑投放，市府宜訂定更嚴謹的投放規範與環境衛生管理措施，才能真正平息鼠患及外界對於安全與效能的疑慮。

環境部 老鼠

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