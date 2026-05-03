五一連假收假日上午國5恐塞時速24公里 下午1時起高乘載管制

醫療事故起因千奇百怪，最重要的是病人安好。台灣1名網友在Threads發文表示，其朋友任職醫護人員，分享醫院最近有1個急症個案，有病人因肛門有異物無法自行弄出而求醫，醫護人員經檢查後發現是折斷的絲瓜折

2026-05-03 09:03