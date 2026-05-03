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五一連假收假日上午國5恐塞時速24公里 下午1時起高乘載管制

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今為勞動節連續假期收假日，高公局預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。本報資料照
今為勞動節連續假期收假日，高公局預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。本報資料照

今為勞動節連續假期收假日，北返高峰，高公局預判今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭至坪林路段，已湧現車潮，上午9時許宜蘭到頭城時速只有24公里。高公局建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發。

高公局指出，昨(2日)全日交通量為 107.0百萬車公里，為年平均平日 (93百萬車公里)之1.2倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)之1.2倍，昨日路況除國5北向宜蘭至坪林路段於24時逐漸紓解外，其餘路段於19時後大致順暢。

至於今日0-5時平均交通量為5.2百萬車公里，為年平均平日(4.0百萬車公里)之1.3倍；預估今日交通量為110百萬車公里。

高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為8.1百萬車公里，今日相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

坪林 國道 車潮

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