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國籍航空布局歐美4／飛向歐美天空 台灣搶攻旅遊轉機商機

中央社／ 台北3日電

台灣民航業拓展歐美航網，桃園機場憑著地理優勢，有望發展成為亞太的轉機樞紐，隨著航線開拓，過境轉機與觀光差旅的商機同步升溫，也為旅遊業注入活水。

交通部運輸研究所日前指出，以亞太往北美的機場分布區位數據來看，桃園機場在東南亞轉運北美市場具有優勢，尤其在美西航線。

業者及學者均看好台灣的地理位置，長榮航空企劃室副總經理鍾凱成告訴中央社記者，台灣地處東亞核心，銜接北美與亞洲，飛往北美航程最短約11小時，最長16小時，轉機至東南亞主要城市多在4小時內，抵台轉機時間2至4小時，從台北出發到美國有很長的時間休息。

鍾凱成提到，台灣擁有先進製程的半導體產業，是全球供應鏈的主要中心，帶動往返台美及延伸至東南亞的商務差旅需求。

星宇航空策略長劉允富則認為，歐洲航線有且於吸引歐洲旅客從台灣轉機到日本、韓國，具有相當大的潛力。

靜宜大學觀光事業學系教授黃正聰認為，相較於香港與新加坡的機場繁忙，台灣對轉機旅客具有吸引力，隨著桃園機場第三航廈與第三跑道未來啟用，估計運能可望提升逾5成，紓解現有航廈負荷，也將大幅提升服務品質，強化國際競爭力。

長榮大學航運管理學系教授黃泰林說，桃園機場目前轉機客約占15%，仍偏低，偏向「起訖型（O&D）機場」，相較於新加坡樟宜、香港與韓國仁川等成熟樞紐機場，桃園機場在航點數量、航廈規模與航空公司密度上仍有差距。不過，他也提到，當旅客量達到一定規模後，會吸引航空公司開闢更多航點，逐步累積整體競爭力。

對此，交通部民用航空局企劃組組長陳昭諭說，台灣今年國際及兩岸客運航線運量可望達到6200萬人次，創歷史新高，成長動能來自多個面向，包含國籍航空新機逐漸到位、旅客轉機往返東南亞至北美、外籍航空公司增班開航等。

陳昭諭指出，政府挹注獎助與場站優惠措施，促使國際航班加速復甦，桃園機場第三航廈北廊廳的基礎建設已於2025年底正式啟用，再加上亞太地區強勁的航空成長動能，皆為整體運量攀升提供了穩固的支撐。

當國籍航空在歐美布下更多航點，對旅遊業也是利多。

可樂旅遊行銷部副總經理林冠賢就說，過往美東商品大多單點進出，長榮航空開航華盛頓特區，搭配既有多倫多、紐約航點，不同航點進出可增加行程亮點；至於星宇航空開航捷克布拉格，則鎖定中高端旅遊市場。

雄獅旅遊總經理賴一青表示，華盛頓與布拉格過去較缺乏直飛航班，轉機耗費時間，如今直飛航線開通，提高旅客的出遊意願，市場詢問度顯著增加。

黃泰林分析，華盛頓特區除了擁有航太博物館等多座博物館外，政經地標與觀光資源豐富，未來結合旅遊產品包裝，有機會擴大自由行與團客市場。

他說，目前直飛華府航線集中在韓國仁川、日本東京與中國北京等亞洲北部國際機場，未來台灣航空公司宣傳結合觀光單位推廣，可望吸引美東旅客遊台灣。這次長榮布局大膽精準，「畢竟華盛頓還是藍海，不像紐約是紅海。」

目前來台旅客超過9成4是透過航空進出台灣，觀光署副署長黃荷婷說，空中航運量增加對於台灣觀光集客具有關鍵性影響，樂見各家航空增加來台航線與航班，政府將提供過境半日優惠措施，促進吸引轉機旅客入境體驗台灣之美，並活絡機場沿線及周邊旅遊商機。

長榮航 亞太 東南亞

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