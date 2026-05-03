國籍航空布局歐美3／中東戰火推升油價 國籍航空航網布局不受阻

走過COVID-19疫情，台灣航空業積極拓展歐美市場，今年中東戰火又起，燃油成本飆高，業界被迫減班與調整票價因應，然而航網布局不受情勢所阻，仍按既定計畫推進。

長榮航空6月開航美國第8個客運航點，直飛首都華盛頓特區，星宇航空拓展歐美航點，首發選擇捷克布拉格，華航也有擴增美國航點規劃，但得等新機交付到位。

長榮航空1992年底進入美國市場，先後開闢洛杉磯、紐約、西雅圖、舊金山、休士頓、芝加哥、達拉斯航線，6月再開航華盛頓特區。其中，休士頓、芝加哥、達拉斯和華盛頓特區，都是國籍航空業者中獨飛的航線。

目前台灣每週往返北美184航班，近9成是美國航線，直飛航班163班，長榮就占了近一半，每週有80班，華盛頓特區開航後每週增至84班，超過總航班一半；其次是華航每週33班（8月因紐約增班而達34班），後起之秀星宇航空每週29班。

其他21班由聯合航空與達美航空分別營運台灣到舊金山與西雅圖航線，除了滿足旅遊、商務、探親、就學等需求，也著眼於往返美國與東南亞的轉機客源。

交通部運輸研究所2023年報告分析，台灣還未飛航但具直航潛力的美國航點，包括華盛頓、波士頓、達拉斯、亞特蘭大等。長榮航空企劃室副總經理鍾凱成接受中央社記者專訪時說，波士頓將是評估中的未來美東航點。

受惠美國開放天空政策，外籍航空不必簽訂航約，航班也無上限，僅需通過審核。長榮航空能領先台灣同業，歸功於較靈活的購機計畫，率先在2005年引進波音777-300ER，汰換747，2018年更引進夢幻客機波音787。這兩款機型是長程主力機隊，另訂購24架A350-1000，首架預定明年加入營運，將逐步取代777-300ER機型。

星宇航空在2023年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，加速拓展長程航線，已有洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、鳳凰城等5個美西航點，8月進軍歐洲，開航捷克布拉格，與長榮、華航同樣在歐美都有據點。

星宇航空率先引進A350-1000機型，共訂購18架，首架今年2月投入營運，新機陸續到位，將與目前10架A350-900成為長程線主力機隊。由於開航加拿大及歐洲需要航約與足夠的航班容量，星宇航空在美國布局會較快。

華航是最早進入美國市場，從1970年代以來，陸續開航舊金山、洛杉磯、紐約、西雅圖，去年底率先拓點新興科技城市鳳凰城，目前爭取新機盡快交機，新購的廣體客機包括15架A350-1000、率先其他兩家國籍航空引進的10架777X，為未來在美國東部增設據點做準備。

美伊戰爭開打2個多月，油價飆升成為全球航空公司的痛，根據中油4月初公布的國際航線航空油價，已達每公升1.2816美元（約新台幣41元），較中東戰火爆發前上漲122%。不過，3家國籍航空都強調，航線布局是長期策略，仍會依計畫推動。

星宇航空策略長劉允富接受中央社記者專訪時坦言，中東戰火超過預期，但航網布局不因此調整，只是成本壓力激增，飛愈多受傷愈多。長榮航空企劃室副總經理鍾凱成說，油價節節上漲，即使確定終戰，油價後座力仍會持續一段時間，預測到年底。

長榮及華航因航線較多，燃油成本增加幅度較大，粗估每月增加超過1億美元。交通部民用航空局雖然同意調升燃油附加費，仍難反映油價成本，以長榮航空來說，估計自行吸收長程線85%、短程線65%的新增燃油成本。

航空公司都面臨減班與調高票價的抉擇，民航局統計，5月份國際航線每週將取消52.6個航班。鍾凱成說，在票價調整上，很難完全反映成本，擔心會嚇跑旅客。