國籍航空布局歐美2／亞洲直飛華盛頓航點有限 長榮航空6月投入營運

長榮航空6月將開航美國華盛頓，副總經理鍾凱成在中央社專訪時表示，目前亞洲僅首爾、東京及北京有直飛航班，長榮航加入後，可補足市場缺口，提升北美航網的含金量。

桃園-華盛頓為長榮航空於北美的第10個航點，亦是美國境內的第8個航點，也是台灣首度有國籍航空直飛美國首都，初期規劃每週飛航4班，每週飛往北美的總班次將達到98班。

外界關注開航華盛頓的時間點，長榮航空企劃室副總經理鍾凱成告訴中央社記者，華盛頓是北美戰略重鎮，亞洲僅有少數城市直飛，此時投入可強化市場競爭力。

北美飛航版圖是兵家必爭之地，鍾凱成回顧長榮航空自1992年開航洛杉磯以來，航網拓展分為三個階段。第一階段（約2000年前後）以華人聚落與經貿往來為主，涵蓋洛杉磯、舊金山、紐約、西雅圖及溫哥華。

其後發現，東南亞旅客也會從台北轉機往返北美，因此在第二階段（約2015年）因應轉機需求，延伸至美中與美東地區，開闢多倫多、休士頓與芝加哥航線，並向美南市場發展。

經過多年的深耕與市場開發，北美航網逐漸成熟，第三階段在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，開航達拉斯，並迅速增班至每日1班。

鍾凱成指出，今年不僅是長榮航空成立35週年，亦適逢美國建國250週年，開航華盛頓更顯意義重大。華盛頓特區是美國政治核心，地處馬里蘭州與維吉尼亞州之間的「DMV地區」，具有高度政治與經濟重要性。

在客源方面，華盛頓特區約32.7萬亞裔人口作為基礎客源，加上東南亞旅客可經由台北轉機，鍾凱成預估轉機客源占比維持在4成至6成；在客群結構方面，預期商務、探親及旅遊旅客將各佔1/3。

鍾凱成認為，長榮航空每週98班的運能有顯著優勢，並透過星空聯盟與聯合航空及加拿大航空的合作，不論串聯西岸的舊金山或洛杉磯，或是東岸的芝加哥、休士頓等轉運中心，構建綿密的航網，對商務客深具吸引力。

華盛頓航線將以波音787-9執飛，鍾凱成說，受烏俄戰爭影響，航路受限，航程與油耗管理難度提高，將以減少載客數維持營運效率。

貨運亦受影響，以每週30至32班飛往北美的貨機進行運力調控，確保營運彈性。由於華盛頓的進出口貨源以高科技、國防及醫療生技產業為主，長榮航空將搭配紐約航線的貨機與客機腹艙，有效對接市場需求。

展望未來北美航網布局，鍾凱成表示，除了波士頓外，也會評估安大略等航點，後續將視市場動態與機隊運能決定未來的新航點。

歐洲方面，鍾凱成說，受限於航權，現階段重點為米蘭航線增班，並將慕尼黑航班機型由波音787升級為載客量較大的波音777；亦將持續評估巴塞隆納、馬德里與赫爾辛基等潛力市場。